Вышло крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, передает портал The Verge.
Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, передает портал The Verge.
Одно из главных нововведений обновления — вторая версия подстистемы Windows for Linux 2 (WSL 2) со встроенным Linux-ядром, способная обновляться через Windows Update.
Благодаря обновлению для установки операционной системы теперь не нужен будет накопитель с образом Windows 10 или резервная копия. Загрузить операционную систему можно будет из облака.
Кроме того, разработчики снизили нагрузку на диски и процессор при индексации файлов, а также исправили проблемы с производительностью поиска.
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