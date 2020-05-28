Вышло крупное обновление для Windows 10

Одно из главных нововведений обновления — вторая версия подстистемы Windows for Linux 2 (WSL 2) со встроенным Linux-ядром, способная обновляться через Windows Update.

Благодаря обновлению для установки операционной системы теперь не нужен будет накопитель с образом Windows 10 или резервная копия. Загрузить операционную систему можно будет из облака.

Кроме того, разработчики снизили нагрузку на диски и процессор при индексации файлов, а также исправили проблемы с производительностью поиска.