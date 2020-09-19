Выходит — неожиданно для всех — новая iOS 14. Вот ради чего ее стоит установить

Виджеты

Самое заметное визуальное и функциональное изменение в iOS — теперь виджеты можно располагать на главном экране среди иконок приложений (да-да, как в Android!) Сами виджеты выглядят по-новому и доступны в трех размерах, соответствующих группам иконок 2×2, 2×4 и 4×4.

Раньше под эти элементы был отведен специальный экран, расположенный слева от всех остальных, — он останется, но старые виджеты будут отображаться под новыми.

При желании несколько виджетов можно собрать в ”стопки” и ”смарт-стопки” — тогда они будут располагаться один под другим, а переключаться либо автоматически, либо по жесту перелистывания.

Виджеты не получится использовать непосредственно для управления приложениями, вроде переключения музыки в плеере. Но на них могут быть кнопки, ведущие в конкретное место в приложении — например, на экран поиска в картах или на определенный альбом в Apple Music.

Библиотека приложений

Другое существенное изменение главного экрана с приложениями — теперь, если пролистать экран до упора вправо, появится ”Библиотека приложений”. Здесь автоматически собраны в папки все приложения, установленные на телефоне: свежие и наиболее используемые повыше, остальные пониже. В какую папку какое приложение положить, телефон решает сам. В ”Социальные сети” попадут FaceTime и приложение-звонилка, а игры из сервиса Arcade окажутся в отдельной папке.

Возможность скрыть целые экраны с приложениями

Логичное развитие предыдущей функции — иконки приложений теперь можно скрывать с домашнего экрана, оставляя их только в ”Библиотеке”. Более того, можно даже скрывать целые страницы домашнего экрана, а потом с легкостью их восстанавливать. Для этого надо перейти в режим редактирования главного экрана, тапнуть на индикатор страниц — и появится меню, где можно включать и выключать существующие страницы.

Новый интерфейс звонков и Siri

Тут все просто: ни входящий звонок, ни Siri теперь не занимают весь экран. Информация о звонке выглядит как баннер уведомления, всплывающий сверху. Siri, если ее вызвать, отображается как переливающийся круг в нижней части экрана, которая дает ответы в виде всплывающих карточек.