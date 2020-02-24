Все спорят о новых смартфонах-раскладушках Samsung. Экран легко царапается — зато его можно сгибать под любым углом

Производитель прикладывает к смартфону инструкцию, в которой рекомендует сильно не нажимать на экран твердыми предметами, например, ногтем, не класть ничего между двумя половинками телефона в сложенном виде, учитывать при использовании, что он не влаго- и пылестойкий, не клеить на экран стикеры или защиту (кроме специальной от Samsung) и держать телефон вдали от кредитных карт и магнитов. Похожую инструкцию, но в видеоформате, выпустила и Motorola для своего Razr.

Несмотря на хрупкость, экран действительно сделан из стекла — просто оно тоньше человеческого волоса



Как выяснил The Verge, экран Galaxy Z Flip все-таки действительно сделан из гнущегося стекла — а царапается мягкое пластиковое покрытие, наложенное поверх для дополнительной защиты.

Издание обратилось за объяснением в компанию Schott, производящую ультратонкое стекло для дисплеев Samsung. Как объяснил химик Матиас Мыдлак, отвечающий в компании за коммерческое развитие ультратонкого стекла, все материалы можно согнуть до какой-то степени, если использовать достаточной тонкий слой. Чем тоньше лист стекла, который мы пытаемся согнуть, тем меньше химических связей мы растягиваем в процессе, а значит, подвергаем стекло меньшему напряжению растяжения.

Если получить стекло толщиной в сотни микрон — это примерно толщина человеческого волоса — его уже можно использовать в складных гаджетах. Стекло в десятки микрон толщиной — как алюминиевая фольга — подойдет для телефона без зазора в складном механизме. В Samsung говорят, что для Z Flip используется стекло толщиной в 30 микрон.

Но сделать достаточно тонкое стекло — лишь часть задачи, вторая — защитить его от повреждений, потому что даже самые небольшие из них (след от крупинки грязи или микроскопическая царапина) при напряжении натяжения могут разрушить стекло. Эксперты, опрошенные The Verge, предположили, что именно для этого нужен защитный слой в Z Flip — чтобы царапины оставались на нем, а не на стекле, где последствия от них будут более тяжелыми.

Остается вопрос: нужен ли вообще стеклянный экран, если он царапается так же, как пластиковый? The Verge считает, что нужен: вероятно, стеклянный складной экран окажется более долговечным, он более четкий и более твердый наощупь, и складка посередине экрана менее заметна.

В то же время, компания Corning, производящая Gorilla Glass, сообщила The Verge, что уже разослала производителям образцы нового гнущегося стекла, устойчивого к царапинам — гаджеты с ним могут появиться на рынке через год-два и, вероятно, вовсе не потребуют защитной пластиковой пленки.