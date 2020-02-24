24.02.2020, 16:35

Все спорят о новых смартфонах-раскладушках Samsung. Экран легко царапается — зато его можно сгибать под любым углом


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Все спорят о новых смартфонах-раскладушках Samsung. Экран легко царапается — зато его можно сгибать под любым углом
Foto: EPA, ROBIN UTRECHT

В феврале Samsung представил и сразу выпустил в продажу свой новый складной телефон Galaxy Z Flip. По заявлению производителя, экран новой раскладушки — в отличие от предыдущей складной модели от Samsung, а также ближайшего конкурента Motorola Razr — сделан не из пластика, а из ультратонкого стекла, пишет Meduza.

Как выяснилось за неделю после старта продаж, дисплей Galaxy Z Flip царапается так же легко, как и пластиковые экраны. The Verge разобрался, действительно ли Samsung удалось получить гнущееся стекло и готовы ли смартфоны-раскладушки завоевать рынок.

Экран Galaxy Z Flip сделан из стекла — и его можно согнуть под любым углом


Смартфон Galaxy Z Flip поступил в продажу 14 февраля. Как заявили в компании, 6,7-дюймовый дисплей смартфона сделан не из полимера, а из ультратонкого гнущегося стекла, и рассчитан примерно на 200 тысяч складываний. Производитель подчеркивает, что раскрытый телефон можно зафиксировать под любым углом, а шарнирный механизм защищен от попадания пыли.

Смартфон оснащен 64-битным восьмиядерным процессором Snapdragon 855 Plus, имеет 256 гигабайт встроенной памяти и восемь гигабайт оперативной памяти. На устройстве три камеры: 10-мегапиксельная селфи-камера впереди и еще две сзади — основная и широкоугольная, обе по 12 мегапикселей.

На внешней стороне есть небольшой 1,1-дюймовый OLED-дисплей — на него поступают уведомления, когда устройство закрыто. Его также можно использовать как видоискатель для камеры.

Телефон работает на Android 10, но операционная система дополнена некоторыми возможностями для гибкого экрана. Например, если запустить камеру и согнуть телефон, он автоматически перейдет в режим Flex: в верхней части останется зона просмотра, а в нижней — кнопки управления. А чтобы сделать селфи, не нужно касаться телефона — достаточно поднять руку.

В «Медузе» первое впечатление о смартфоне удалось составить руководителю отдела «Шапито» Максиму Иванову — он отметил, что складка посередине экрана в раскрытом состоянии заметна, если дисплей погас или если включен ночной режим. Когда дисплей загорается, складки не видно, но под пальцами она по-прежнему чувствуется.

Экран Z Flip легко повреждается — так же, как и пластиковый дисплей конкурента от Motorola
Заявление о том, что Samsung удалось сделать смартфон с гибким экраном из стекла, звучало как прорыв. Складные смартфоны, выпущенные ранее, были оснащены экранами, покрытыми пластиком — в первую очередь, это первый складной смартфон того же Samsung, Galaxy Fold, а также Motorola Razr, который поступил в продажу всего неделей раньше Galaxy Z Flip и считается его главным конкурентом. Такие экраны не слишком устойчивы к повреждениям, что довольно обидно для владельцев смартфонов.

Почти сразу после начала продаж нового смартфона от Samsung автор ютьюб-канала JerryRigEverything Зак Нельсон протестировал его экран на прочность и обнаружил, что он довольно легко царапается — примерно настолько легко, как пластиковые экраны Galaxy Fold и Motorola Razr — и гораздо легче, чем стекло в обычных смартфонах.

Компания Samsung, которую The Verge попросил прокомментировать результаты теста и развеять сомнения в том, что экран действительно сделан из стекла, ответила, что поверх стеклянного экрана размещен защитный пластиковый слой, похожий на тот, что использовался в Galaxy Fold. В компании также добавили, что владельцы нового смартфона смогут по гарантии один раз заменить экран за 119 долларов, а также бесплатно получить специальную защиту для стекла.

Производитель прикладывает к смартфону инструкцию, в которой рекомендует сильно не нажимать на экран твердыми предметами, например, ногтем, не класть ничего между двумя половинками телефона в сложенном виде, учитывать при использовании, что он не влаго- и пылестойкий, не клеить на экран стикеры или защиту (кроме специальной от Samsung) и держать телефон вдали от кредитных карт и магнитов. Похожую инструкцию, но в видеоформате, выпустила и Motorola для своего Razr.

Несмотря на хрупкость, экран действительно сделан из стекла — просто оно тоньше человеческого волоса


Как выяснил The Verge, экран Galaxy Z Flip все-таки действительно сделан из гнущегося стекла — а царапается мягкое пластиковое покрытие, наложенное поверх для дополнительной защиты.

Издание обратилось за объяснением в компанию Schott, производящую ультратонкое стекло для дисплеев Samsung. Как объяснил химик Матиас Мыдлак, отвечающий в компании за коммерческое развитие ультратонкого стекла, все материалы можно согнуть до какой-то степени, если использовать достаточной тонкий слой. Чем тоньше лист стекла, который мы пытаемся согнуть, тем меньше химических связей мы растягиваем в процессе, а значит, подвергаем стекло меньшему напряжению растяжения.

Если получить стекло толщиной в сотни микрон — это примерно толщина человеческого волоса — его уже можно использовать в складных гаджетах. Стекло в десятки микрон толщиной — как алюминиевая фольга — подойдет для телефона без зазора в складном механизме. В Samsung говорят, что для Z Flip используется стекло толщиной в 30 микрон.

Но сделать достаточно тонкое стекло — лишь часть задачи, вторая — защитить его от повреждений, потому что даже самые небольшие из них (след от крупинки грязи или микроскопическая царапина) при напряжении натяжения могут разрушить стекло. Эксперты, опрошенные The Verge, предположили, что именно для этого нужен защитный слой в Z Flip — чтобы царапины оставались на нем, а не на стекле, где последствия от них будут более тяжелыми.

Остается вопрос: нужен ли вообще стеклянный экран, если он царапается так же, как пластиковый? The Verge считает, что нужен: вероятно, стеклянный складной экран окажется более долговечным, он более четкий и более твердый наощупь, и складка посередине экрана менее заметна.

В то же время, компания Corning, производящая Gorilla Glass, сообщила The Verge, что уже разослала производителям образцы нового гнущегося стекла, устойчивого к царапинам — гаджеты с ним могут появиться на рынке через год-два и, вероятно, вовсе не потребуют защитной пластиковой пленки.

Эксперты оценивают Z Flip как удачный эксперимент — называть его массовым продуктом мешает хрупкость

Большинство экспертов, протестировавших и Motorola Razr, и Samsung Z Flip, сходятся во мнении, что новое поколение раскладушек — безусловно интересный эксперимент. При этом он явно больше удался Samsung, для которого это уже вторая попытка выпустить складной смартфон после не слишком удачного Galaxy Fold.

Motorola Razr, продажи которого начались всего неделей раньше, чем смартфона от Samsung, активно критиковали: эксперты отмечали и довольно скромные технические характеристики, и неустойчивость экрана к царапинам. У одного из авторов, тестировавших Razr, экран начал расслаиваться через неделю использования, у других — выдержал лишь 27 тысяч складываний в специальном автомате. В ответ на последнюю публикацию Motorola выпустила собственное видео автоматического тестирования смартфона.

Хотя сильная сторона Motorola — ностальгический дизайн, отсылающий к раскладушке Razr, смартфон от Samsung выигрывает не только за счет стеклянного дисплея, но и за счет более современной начинки и чуть более низкой цены (1380 долларов против 1499).

В результате Galaxy Z Flip собрал больше восторженных ревью: Techcrunch пишет, что Samsung как минимум движется в правильном направлении, а Cnet считает, что Samsung со второго раза удалось выпустить складной телефон, который можно использовать в ежедневной жизни.

В то же время, The Verge высказывает мнение, что обоим производителям стоило позиционировать смартфоны-раскладушки как лимитированные экспериментальные издания, что сняло бы претензии к их хрупкости и правильно отразило бы их новаторский статус.

Достаточно и тех, кто по-прежнему не готов потратить больше тысячи долларов на экспериментальную новинку. Среди них — Эркка Франкберг, специалист по нестандартным формам стекла из финского университета Тампере, который считает, что будущее складных телефонов — за новым типом стекла, в котором используется аморфный оксид алюминия. Такое стекло будет и гибким, и прочным одновременно.

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