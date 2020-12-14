Во все мире произошел сбой в работе Google, YouTube и Gmail

Пользователи поисковой системы Google столкнулись со сбоем в работе сервисов компании. Это подтверждают, в том числе, данные на сайте Downdetector, отслеживающего сбои на популярных интернет-ресурсах.
Отмечаются, в частности, проблемы с доступом к видеохостингу YouTube и почтовому сервису GMail.
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