14.12.2020, 14:24

Во все мире произошел сбой в работе Google, YouTube и Gmail

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Во все мире произошел сбой в работе Google, YouTube и Gmail
Kuvatõmmis

Пользователи поисковой системы Google столкнулись со сбоем в работе сервисов компании. Это подтверждают, в том числе, данные на сайте Downdetector, отслеживающего сбои на популярных интернет-ресурсах.

Отмечаются, в частности, проблемы с доступом к видеохостингу YouTube и почтовому сервису GMail.

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