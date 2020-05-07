Внимание! Последняя версия Firefox на компьютерах Windows не поддерживает идентификацию при помощи ИД-карты
Департамент государственной инфосистемы сообщил на своей странице в Facebook, что новая версия браузера Firefox не поддерживает использование ИД-карты на компьютерах с операционной системой Windows.
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