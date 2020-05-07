Внимание! Последняя версия Firefox на компьютерах Windows не поддерживает идентификацию при помощи ИД-карты

Новая версия Firefox под номером 76.0 доступна для скачивания с 5 мая. Если скачать ее на компьютер с операционной системой Windows, то идентификация с помощью ИД-карты будет недоступна.

Департамент сообщил, что работает над поиском решений. Пока же следует пользоваться другими браузерами (Chrome, IE, Edge и т. д.) либо услугой mobiil-ID.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.