Власти США: у Huawei есть "тайный" доступ к мобильным сетям по всему миру

"У нас есть доказательства, что Huawei имеет тайный доступ к чувствительным персональным данным в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру", — сказал О'Брайен, которого цитирует The Wall Street Journal.

По информацию американских спецслужб, китайская компания обладает таким доступом уже более десяти лет. Производители телекоммуникационного оборудования обязаны оставлять путь для доступа к сетям властей в правоохранительных целях, пишет WSJ. Такая практика регулируется законодательством каждого государства. При этом сами производители оборудования не должны иметь возможности получить доступ к данным без согласия операторов сетей.

Представитель Huawei опроверг обвинения американских властей. "Законный порядок доступа к данным строго регламентирован. Ни один сотрудник Huawei не имеет права на доступ к сетям без явно выраженного согласия оператора сети", — сказал он. По его словам, доступ без разрешения оператора невозможен, и его получение было бы сразу же обнаружено.

"Война" США против Huawei

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.