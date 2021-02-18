Владимир Фунтиков, исполнительный директор ведущего в Эстонии разработчика видеоигр Creative Mobile: "Мы зарабатываем столько, сколько эмоций даем людям"

11 утра. Таллиннский офис Creative Mobile постепенно оживляется. Здесь все устроено, как в конторах ведущих мировых ИТ-гигантов: огромные вазы с фруктами, при желании можно вздремнуть на симпатичном кожаном диванчике или расположиться в кресле-мешке, есть шведская стенка, гантели, а на гигантских телеэкранах не только цифры-графики, но и гимнастика для рук. Народ приходит-уходит, все существуют, кажется, автономно. Да, утром в офисе еще тихо — поясняет Владимир Фунтиков, соучредитель и исполнительный директор. Мы как раз проходим мимо открытой двери его кабинета со словами “Ну ты заходи, если чё!” и волком из любимого всеми мультика на стекле…

Creative Mobile — ведущий в Эстонии разработчик видеоигр. Создают мобильные игры — те, в которые можно играть в любом смартфоне. Бесплатно. Как минимум сначала.

Индустрия видеоигр — для консолей, персональных компьютеров и мобильных устройств зарабатывает сейчас около 150 миллиардов долларов в год и растет на 10 процентов. В игры играет 2,5-3 миллиарда человек. Рынок мобильных игр составляет около 100 миллиардов долларов в год — это больше, чем Голливуд и Болливуд, вместе взятые.

И любой создатель игр работает исключительно на глобальный рынок. При этом Creative Mobile приложил массу усилий, чтобы развить свою область в нашей стране, так что благодаря им у нас появилось и много других перспективных игровых студий.

О том, как все это на самом деле работает и чем нас притягивают видеоигры, мы и беседуем с Владимиром Фунтиковым.

99,9 % неуспеха



- Почему мобильные бесплатные игры Free to play — ваша специализация считается сейчас наиболее сочным куском пирога рынка видеоигр?

- Все любят бесплатные вещи. Мобильные игры работают так: любая игра предоставляется по нулевой цене, и затем люди выбирают — платить за какие-то вещи, которые делают их опыт более приятным, или не платить.

Скажем, Fortnite — это культурный феномен. Там игроки могут платить, например, за свой внешний вид — атрибуты. Как и в реальности, вы выбираете вещи, аксессуары, отражающие вашу личность: в игре это превращается в такую же потребность. Если продукт становится культурным явлением, то люди готовы инвестировать в свой игровой опыт. Если не становится — не готовы.