27.11.2020, 08:30

”ВКонтакте” будет добавлять специальные отметки на страницы умерших пользователей


EST
”ВКонтакте” будет добавлять специальные отметки на страницы умерших пользователей
Pixabay

Социальная сеть ”ВКонтакте” будет помечать страницы умерших пользователей. Об этом TJournal сообщили в пресс-службе соцсети.

В случае смерти пользователя его родственники могут обратиться в службу поддержки ВК с фотографией свидетельства о смерти. В зависимости от их желания страницу удалят или оставят, сопроводив специальной отметкой. Вместо даты и времени последнего визита в ВК пользователи увидят в профиле надпись ”Страница умершего человека”.

С 2011 года ”ВКонтакте” по запросу родственников могла ”законсервировать” страницу, оставив ее без изменений, или удалить ее. При этом ни раньше, ни сейчас соцсеть не предоставляет доступ к странице умершего.

Facebook тоже может удалить страницу умершего пользователя или оставить ее, добавив памятный статус (такой статус предусмотрен и в инстаграме). При жизни пользователь Facebook может дать кому-то право стать ”хранителем” его страницы после его смерти — и принимать запросы на добавление в друзья, менять фото профиля и обложки.

В ”Одноклассниках” страницу могут скрыть по запросу родственников или добавить к ней памятную черную ленту и сделать аватар черно-белым. Во втором случае страница будет видна только друзьям владельца страницы.

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