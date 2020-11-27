”ВКонтакте” будет добавлять специальные отметки на страницы умерших пользователей

В случае смерти пользователя его родственники могут обратиться в службу поддержки ВК с фотографией свидетельства о смерти. В зависимости от их желания страницу удалят или оставят, сопроводив специальной отметкой. Вместо даты и времени последнего визита в ВК пользователи увидят в профиле надпись ”Страница умершего человека”.

«ВКонтакте» начала отмечать страницы умерших пользователей. Чтобы отметка появилась, родным владельца аккаунта нужно показать поддержке соцсети фото свидетельства о смерти. По их желанию страницу могут и удалитьhttps://t.co/y30zQByNMG pic.twitter.com/gUdQxVZO3w — TJ (@tjournal) November 26, 2020

С 2011 года ”ВКонтакте” по запросу родственников могла ”законсервировать” страницу, оставив ее без изменений, или удалить ее. При этом ни раньше, ни сейчас соцсеть не предоставляет доступ к странице умершего.

Facebook тоже может удалить страницу умершего пользователя или оставить ее, добавив памятный статус (такой статус предусмотрен и в инстаграме). При жизни пользователь Facebook может дать кому-то право стать ”хранителем” его страницы после его смерти — и принимать запросы на добавление в друзья, менять фото профиля и обложки.

В ”Одноклассниках” страницу могут скрыть по запросу родственников или добавить к ней памятную черную ленту и сделать аватар черно-белым. Во втором случае страница будет видна только друзьям владельца страницы.