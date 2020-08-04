Virgin Galactic представила проект сверхзвукового пассажирского самолета. Он в четыре раза быстрее обычного самолета, билеты будут стоить от 200 000 долларов

Проект предполагает, что самолет оснастят крылом дельтовидной конструкции без законцовок и большим вертикальным хвостовым стабилизатором. В Virgin Galactic рассчитывают, что скорость лайнера будет достигать трех чисел Маха, что примерно в четыре раза больше крейсерской скорости для обычных лайнеров. Конструкция воздушного судна призвана помочь использовать экологически чистое авиационное топливо. Как ожидается, самолет будет способен перевозить от девяти до 19 человек на высоте более 18 тысяч метров. Лайнер получит салон с креслами бизнес-класса и первого класса.

Компания Virgin Galactic подписала с британской компанией Rolls-Royce соглашение о разработке и производстве двигательной установки для сверхзвукового самолета. Ранее Rolls-Royce выпускала двигатели для ”Конкорда” — сверхзвукового пассажирского самолета, который эксплуатировали с 1976 по 2003 годы.

Компания Virgin Galactic несколько лет пытается организовать туристические полеты в космос. Компания надеется, что осенью 2020 года пройдет тестовый полет в космос с участием двух пилотов, затем — еще один с четырьмя людьми на борту. Если оба испытания пройдут успешно, то в начале 2021 года в космос отправится основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Когда начнутся туристические полеты, пока неизвестно. Более 700 человек уже внесли депозит для участия в полетах. Билеты предлагают по цене от 200 тысяч до 250 тысяч долларов.

3 августа Virgin Galactic представила финансовые результаты за второй квартал 2020 года, закончившийся 30 июня. В отчете сказано, что компания получила нулевую выручку и увеличила чистый убыток до 62,5 миллиона долларов против убытка 44 миллиона долларов годом ранее. Компания намерена привлечь около 460 миллионов долларов при продаже 20,5 миллиона акций.

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