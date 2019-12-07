ВИДЕО: YouTube назвал самые популярные ролики года, в том числе и на русском языке

"В 2018 году мы сделали то, что вам не понравилось. В Rewind 2019 давайте посмотрим, что вам понравилось", — указано в описании свежего ролика, который представляет собой нарезку самых популярных видео этого года. Менее чем за сутки ролик получил 2,1 млн дизлайков.

Первое место среди авторских роликов, набравших больше всего лайков по всему миру, заняло видео по мотивам истории про яйцо из Instagram c просьбой поставить как можно больше лайков. На втором месте ролик о свадьбе PewDiePie и Марции Бизоньин. На третьем — ролик про флешмоб, связанный с фильмом "Птичий короб". В список в числе прочих попало видео русскоязычного блогера A4, пишет TJ.