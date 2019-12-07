07.12.2019, 14:50
ВИДЕО: YouTube назвал самые популярные ролики года, в том числе и на русском языке
Видеохостинг YouTube по традиции подвел итоги уходящего года, выпустив видео, посвященное самым популярным роликам 2019 года среди пользователей по всему миру. Ролик под названием Rewind 2019 стал для сервиса своего рода работой над ошибками, поскольку видео с итогами 2018 года набрало на YouTube рекордные 17 млн дизлайков.
"В 2018 году мы сделали то, что вам не понравилось. В Rewind 2019 давайте посмотрим, что вам понравилось", — указано в описании свежего ролика, который представляет собой нарезку самых популярных видео этого года. Менее чем за сутки ролик получил 2,1 млн дизлайков.
Первое место среди авторских роликов, набравших больше всего лайков по всему миру, заняло видео по мотивам истории про яйцо из Instagram c просьбой поставить как можно больше лайков. На втором месте ролик о свадьбе PewDiePie и Марции Бизоньин. На третьем — ролик про флешмоб, связанный с фильмом "Птичий короб". В список в числе прочих попало видео русскоязычного блогера A4, пишет TJ.
Что же касается русской аудитории YouTube, то в представительстве компании Google, которая владеет видехостингом, составили отдельный рейтинг самых просматриваемых в России роликов. Первое место в этом списке занял ролик "Чинилы и большой секрет" (пародия на мультфильм "Фиксики", снятая блогером Сыендуком). Это видео набрало свыше 25 млн просмотров и 600 тыс. лайков. Второе место занял фильм Юрия Дудя "Беслан. Помни" (18 млн просмотров, 1 млн лайков), а замкнуло тройку лидеров интервью певицы Билли Айлиш в шоу "Вечерний Ургант" (свыше 15 млн просмотров, 765 тыс. лайков).
В топ-10 рейтинга также попали выступления Павла Воли и других участников Comedy Club, новые серии "Фиксиков", обзор блогера BadComedian на фильм "Т-34" и другие ролики.
В компании также составили российский рейтинг популярности музыкальных клипов, передает ТАСС. Первые два места в нем заняли клипы Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Зацепила" (149 млн просмотров) и "Алкоголичка" (126 млн просмотров). Далее идут клип Artik & Asti feat. Артем Качер — "Грустный дэнс", клип Егора Крида "Сердцеедка", клип Face "Юморист" и клип Тимы Белорусских "Витаминка".
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