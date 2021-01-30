ВИДЕО | Xiaomi и Motorola показали системы беспроводной зарядки гаджетов на расстоянии

Китайская компания Xiaomi, судя по всему, успешно продвинулась в этом направлении и представила свою версию системы беспроводной зарядки. Об этом сообщается в блоге Xiaomi.

Система, получившая название Mi Air Charge Technology, позволяет одновременно заряжать несколько устройств в радиусе до 5 метров, включая смартфоны, носимую электронику, а также устройства "умного" дома. Мощность зарядки при этом составляет 5 Вт, а предметы обстановки и другие преграды не создают помех для зарядки, утверждают в компании. При этом сроки выхода технологии на рынок не называются — представитель Xiaomi лишь сообщил The Verge, что в этом году компания не выпустит на рынок устройства с поддержкой новой технологии.

В демонстрационном видеоролике показана зарядная станция Mi Air Charge, сопоставимая по размеру с прикроватной тумбочкой и, вероятно, выполняющая именно такую роль вдобавок к основной.

Из описания следует, что встроенные в зарядную станцию антенны могут точно отслеживать положение устройств с поддержкой беспроводной зарядки. Для этого смартфоны и другие устройства также оснащаются антеннами с низким энергопотреблением. Передача и прием энергии осуществляются в миллиметровом диапазоне — устройства преобразуют сигнал в энергию при помощи встроенного выпрямителя.

The Verge отмечает, что к анонсу Xiaomi следует относиться с долей скепсиса до тех пор, пока компания не выпустит технологию беспроводной зарядки на рынок. Ранее другие компании анонсировали похожие разработки, но коммерческого воплощения они так и не получили. Однако опыт Xiaomi в сфере беспроводной зарядки внушает определенный оптимизм.

Практически одновременно похожую разработку представила компания Motorola.

Судя по небольшому видеоролику, технология Motorola позволяет заряжать смартфоны на расстоянии по меньшей мере в 1 метр. При этом между устройством и зарядной станцией не должно быть препятствий — в этом случае процесс зарядки прекратится. С какой мощностью эта система может заряжать смартфоны на расстоянии, пока не уточняется.