ВИДЕО | Вы делаете покупки в интернет-магазинах? Тогда эта информация для вас!(3)
С незнакомыми интернет-магазинами следует быть осторожным и скептически настроенным. Как убедиться в том, что этот конкретный интернет-магазин вас не обманет?
С незнакомыми интернет-магазинами следует быть осторожным и скептически настроенным. Как убедиться в том, что этот конкретный интернет-магазин вас не обманет?
”Эстонские интернет-магазины помечены знаком Turvaline e-pood, а вот на иностранных интернет-магазинах мы такого обозначения не видим. Если предложение слишком хорошее, чтобы быть правдой, то скорее всего это обман”, — рассказывает основатель творческого хаба OBJEKT Антон Осиповский.
”Узнайте у друзей, соседей, детей или на форумах про этот интернет-магазин — есть ли у кого-то опыт покупок в этом магазине? Относитесь скептически к комментариям и оценкам в самих интернет-магазинах — их легко подделать. Пользуйтесь известными магазинами, дающими гарантии на покупки”, — советует Осиповский.
На сайте http://www.itvaatlik.ee/eraisik/ru можно найти русскоязычные обучающие видео-ролики и простые советы, как безопасно пользоваться интернетом. Информационная деятельность финансируется из схемы структурной поддержки Европейского союза ”Повышение осведомленности инфообщества” (Европейский фонд регионального развития).
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