ВИДЕО | Стали известны цена и дата выхода новой приставки PlayStation 5
Sony PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года и будет стоить 499,99 доллара, сообщает "Медуза" со ссылкой на The Verge.
Sony PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года и будет стоить 499,99 доллара, сообщает "Медуза" со ссылкой на The Verge.
В Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее продажи начнутся 12 ноября, добавляет Polygon. В остальных странах, в том числе в Эстонии приставку можно будет купить с 19 ноября.
Консоль представлена в двух вариантах, второй — PS5 Digital Edition без привода для физических носителей. Ее цена — 399,99 доллара.
Sony представила PlayStation 5 в июне 2020 года. Для консоли создали новый геймпад, HD-камеру, беспроводную гарнитуру Pulse 3D и пульт дистанционного управления.
Смотрите видео геймплея новых игр для PlayStation 5:
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