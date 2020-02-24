ВИДЕО | Sony представила флагман Xperia 1 II с поддержкой 5G

Устройство на базе Android с процессором Qualcomm Snapdragon 865 5G и чипом Snapdragon X55 5G выпустят в черном и фиолетовом цветах, пишет "Медуза".

Xperia 1 II оснащен тройной камерой оптикой Zeiss, у смартфона есть функция серийной съемки 20 кадров в секунду.

Непрерывной автофокусировка с настройкой экспозиции выполняются до 60 раз в секунду, утверждает Sony.