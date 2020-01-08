ВИДЕО | Samsung представил новые телефоны серии A — Galaxy A71 и A51

Компания Samsung представила новые модели смартфонов серии A – Galaxy A71 и A51 – унаследовавшие от флагманов Samsung ряд полезных новшеств в связи с камерами, более емкие аккумуляторы и экран обновленного дизайна.
”Телефоны серии А очень популярны среди жителей Эстонии, и поэтому обновление продукции данной категории имеет для нас ключевое значение, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма. — Основное внимание в новинках уделено улучшениям дизайна, более емкому аккумулятору и отличным камерам. Аккумулятор модели А71 обладает емкостью 4500 мАч, а модели А51 — 4000 мАч”.
Наибольшие изменения заметны в системах камер телефонов — теперь в каждом из устройств камер по четыре: основная камера, сверхширокоугольная камера, макро-камера и обеспечивающая глубину камера. Также можно использовать ряд смарт-функций, заметно облегчающих процесс съемки.
Сверхширокоугольная камера обеспечивает 123-градусный охват — такой же, как у человеческого глаза. Функция Intelligent Switch автоматически рекомендует переключиться на широкоугольную камеру, если телефон считает, что так удастся сделать более качественный снимок. Камера с макро-объективом позволяет подойти к объекту съемки очень близко и получить гораздо более детальное изображение. Камера глубины обеспечивает качественное размытие фона (эффект боке). Телефон Galaxy A71 обладает 64 МП камерой, а модель A51 48 МП камерой.
Кроме того, камеры обладают знакомой по флагманским смартфонам Samsung функцией Super Steady, которая при помощи программного обеспечения стабилизирует видеоролики, позволяя качественно снимать на ходу или в движении.
”Также обновлены были экраны телефонов — теперь дизайн с круглым вырезом под фронтальную камеру пришел и в устройства серии А. Проделанное для передней камеры специальное отверстие в экране до сих пор было отличительной чертой именно наших флагманов Galaxy Note10 и Galaxy S10”, — отметил Аасма.
Переднюю сторону обоих телефонов от края до края занимает экран Super AMOLED Infinity-O с разрешением 1080x2400. Galaxy A71 обладает 6,7-дюймовым экраном, а A51 6,5-дюймовым. Также смартфоны отличаются емкими аккумуляторами: у A71 4500 мАч, а A51 4000 мАч. Телефоны поддерживают, соответственно, быструю зарядку 25 Вт и 15 Вт.
Galaxy A71 будет доступен в черной, серебристой и синей расцветках, а A51 в черной, белой и синей. Все цвета отличаются своеобразным блеском. В Эстонии оба устройства поступят в продажу в январе.
Технические характеристики Galaxy A71 и Galaxy A51
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