ВИДЕО | Samsung представил новые телефоны серии A — Galaxy A71 и A51

”Телефоны серии А очень популярны среди жителей Эстонии, и поэтому обновление продукции данной категории имеет для нас ключевое значение, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма. — Основное внимание в новинках уделено улучшениям дизайна, более емкому аккумулятору и отличным камерам. Аккумулятор модели А71 обладает емкостью 4500 мАч, а модели А51 — 4000 мАч”.

Наибольшие изменения заметны в системах камер телефонов — теперь в каждом из устройств камер по четыре: основная камера, сверхширокоугольная камера, макро-камера и обеспечивающая глубину камера. Также можно использовать ряд смарт-функций, заметно облегчающих процесс съемки.

Сверхширокоугольная камера обеспечивает 123-градусный охват — такой же, как у человеческого глаза. Функция Intelligent Switch автоматически рекомендует переключиться на широкоугольную камеру, если телефон считает, что так удастся сделать более качественный снимок. Камера с макро-объективом позволяет подойти к объекту съемки очень близко и получить гораздо более детальное изображение. Камера глубины обеспечивает качественное размытие фона (эффект боке). Телефон Galaxy A71 обладает 64 МП камерой, а модель A51 48 МП камерой.

Кроме того, камеры обладают знакомой по флагманским смартфонам Samsung функцией Super Steady, которая при помощи программного обеспечения стабилизирует видеоролики, позволяя качественно снимать на ходу или в движении.

”Также обновлены были экраны телефонов — теперь дизайн с круглым вырезом под фронтальную камеру пришел и в устройства серии А. Проделанное для передней камеры специальное отверстие в экране до сих пор было отличительной чертой именно наших флагманов Galaxy Note10 и Galaxy S10”, — отметил Аасма.