ВИДЕО | Обновление устройств и приложений
Обновления устраняют дыры в безопасности, которые могут вам угрожать.
Обновления устраняют дыры в безопасности, которые могут вам угрожать.
”Если компьютер или смартфон предлагают обновление — не тяните с этим: сделайте небольшую паузу и позвольте устройству обновить операционную систему и программы. Время от времени посмотрите на установленные приложения критическим взглядом и удалите те, которыми вы не пользуетесь”, — рассказал основатель творческого хаба OBJEKT Антон Осиповский.
”Те приложения, при помощи которых мы открываем файлы — Word, Acrobat — нуждаются в особом внимании, потому что через дыры в их безопасности в компьютер попадают вредоносные программы”, — отметил Осиповский.
На сайте http://www.itvaatlik.ee/eraisik/ru можно найти русскоязычные обучающие видео-ролики и простые советы, как безопасно пользоваться интернетом. Информационная деятельность финансируется из схемы структурной поддержки Европейского союза ”Повышение осведомленности инфообщества” (Европейский фонд регионального развития).
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