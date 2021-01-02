ВИДЕО: Как распознать нелегальные файлы?

”Сегодня в Эстонии дешевле купить издания и программы, нежели нелегально их скачать. Если вы охотитесь за бесплатными фильмами, сериалами или трансляциями, то знайте что это чей-то бизнес, а товаром выступает ваш компьютер”, — объясняет основатель творческого хаба OBJEKT Антон Осиповский.

”Уверены ли вы, что можете отличить скачанный фильм от файла, содержащего вирус? Если нет, то не открывайте его. Сайт заверяет, что необходимо установить кодек или какое-либо специальное программное обеспечение? С большой вероятностью это вирус”, — уверен Антон Осиповский.

На сайте http://www.itvaatlik.ee/eraisik/ru можно найти русскоязычные обучающие видео-ролики и простые советы, как безопасно пользоваться интернетом. Информационная деятельность финансируется из схемы структурной поддержки Европейского союза ”Повышение осведомленности инфообщества” (Европейский фонд регионального развития).

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