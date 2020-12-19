ВИДЕО | Как распознать фишинг и письма мошенников?
Если вы не знаете, кто или зачем послал вам письмо, фотографии, файлы или ссылки, то прежде, чем кликнуть на них, стоит спросить — что это?
Если вы не знаете, кто или зачем послал вам письмо, фотографии, файлы или ссылки, то прежде, чем кликнуть на них, стоит спросить — что это?
”Если вам кажется, что письмо вам прислало какое-то госучреждение и оно хочет, чтобы вы обновили свои данные, то следует быть осторожным, потому что это письмо может быть мошенническим. Запомните, что ввод кода PIN2 равнозначен подписи. Поэтому всегда сперва выясните, что именно вы подписываете”, — объясняет основатель творческого хаба OBJEKT Антон Осиповский.
”Не открывайте на своем компьютере файлы из непонятных писем — так распространяются вредоносные программы”, — предупредил Осиповский.
”Если в электронной почте есть ссылка, не нажимайте на неё, а найдите этот сайт в поисковике. Если вы сомневаетесь — позвоните в обслуживание клиентов. Электронную почту очень легко подделать, в том числе отправить письмо от вашего же имени или от имени знакомых”, — пояснил Антон Осиповский.
Телефонное мошенничество
”Звонок из банка”
На сайте http://www.itvaatlik.ee/eraisik/ru можно найти русскоязычные обучающие видео-ролики и простые советы, как безопасно пользоваться интернетом. Информационная деятельность финансируется из схемы структурной поддержки Европейского союза ”Повышение осведомленности инфообщества” (Европейский фонд регионального развития).
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