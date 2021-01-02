ВИДЕО | Как приватно пользоваться интернетом?

Что нужно сделать, чтобы все не видели вашу активность и посты например, в Facebook, Instagram и других соцсетях?
”По умолчанию в социальных сетях вся информация является открытой — если вы используете соцсети как канал для общения, то ограничьте доступ к информации при помощи настроек приватности”, — рассказывает основатель творческого хаба OBJEKT Антон Осиповский.
”Даже в приватных аккаунтах не делитесь информацией и фотографиями, которые могут кому-то навредить в случае их обнародования. Пользуясь чужим компьютером используйте в браузере режим инкогнито — если вы не хотите, чтобы другие пользователи узнали, какие страницы вы посещали”, — советует Осиповский.
На сайте http://www.itvaatlik.ee/eraisik/ru можно найти русскоязычные обучающие видео-ролики и простые советы, как безопасно пользоваться интернетом. Информационная деятельность финансируется из схемы структурной поддержки Европейского союза ”Повышение осведомленности инфообщества” (Европейский фонд регионального развития).
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