ВИДЕО | Как приватно пользоваться интернетом?

”По умолчанию в социальных сетях вся информация является открытой — если вы используете соцсети как канал для общения, то ограничьте доступ к информации при помощи настроек приватности”, — рассказывает основатель творческого хаба OBJEKT Антон Осиповский.

”Даже в приватных аккаунтах не делитесь информацией и фотографиями, которые могут кому-то навредить в случае их обнародования. Пользуясь чужим компьютером используйте в браузере режим инкогнито — если вы не хотите, чтобы другие пользователи узнали, какие страницы вы посещали”, — советует Осиповский.

На сайте http://www.itvaatlik.ee/eraisik/ru можно найти русскоязычные обучающие видео-ролики и простые советы, как безопасно пользоваться интернетом. Информационная деятельность финансируется из схемы структурной поддержки Европейского союза ”Повышение осведомленности инфообщества” (Европейский фонд регионального развития).

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