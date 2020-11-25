ВИДЕО | Как придумать хороший пароль?  

”Твой пароль — только для тебя. Никому его не говори. Используй разные пароли для своей электронной почты, социальных сетей и рабочего аккаунта”, — комментирует основатель творческого хаба OBJEKT Антон Осиповский. Сложные пароли проще хранить используя приложение для управления паролями. Бесплатно можно найти, например, Keepass, Lastpass и т.д.



”Также можно записать свои самые важные пароли, но держать их в сверхнадежном месте. Надёжнее даже зашифровать пароль в рисунок”, — добавил Осиповский.

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На сайте http://www.itvaatlik.ee/eraisik/ru можно найти русскоязычные обучающие видео-ролики и простые советы, как безопасно пользоваться интернетом. Информационная деятельность финансируется из схемы структурной поддержки Европейского союза ”Повышение осведомленности инфообщества” (Европейский фонд регионального развития).



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