ВИДЕО | Как придумать хороший пароль?
Хороший пароль – длинный, легко запоминающийся и сложно угадывающийся. Например: яркая фраза из трех слов.
Хороший пароль – длинный, легко запоминающийся и сложно угадывающийся. Например: яркая фраза из трех слов.
”Твой пароль — только для тебя. Никому его не говори. Используй разные пароли для своей электронной почты, социальных сетей и рабочего аккаунта”, — комментирует основатель творческого хаба OBJEKT Антон Осиповский. Сложные пароли проще хранить используя приложение для управления паролями. Бесплатно можно найти, например, Keepass, Lastpass и т.д.
”Также можно записать свои самые важные пароли, но держать их в сверхнадежном месте. Надёжнее даже зашифровать пароль в рисунок”, — добавил Осиповский.
Хочешь знать, не украден ли твой пароль? Проверь это на сайте www.haveibeenpwned.com и закажи оповещение.
На сайте http://www.itvaatlik.ee/eraisik/ru можно найти русскоязычные обучающие видео-ролики и простые советы, как безопасно пользоваться интернетом. Информационная деятельность финансируется из схемы структурной поддержки Европейского союза ”Повышение осведомленности инфообщества” (Европейский фонд регионального развития).
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