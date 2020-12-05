ВИДЕО | Как делать резервные копии данных?

”Компьютер может сломаться, потеряться или стать жертвой вируса — на эти случаи один простой совет — делайте резервные копии. Внешний жесткий диск или флэшка будут хорошим решением”, — рассказывает основатель творческого хаба OBJEKT Антон Осиповский.

”Сделайте отдельную архивную цепочку с упорядоченными файлами, а вторую — где вы будете делать текущие резервные копии. В смартфоне и компьютере вы можете использовать облачные сервисы GoogleDrive или OneDrive”, — объяснил Осиповский.

Из видео вы узнаете, как пользоваться облаком или внешним диском для создания резервных копий!

На сайте http://www.itvaatlik.ee/eraisik/ru можно найти русскоязычные обучающие видео-ролики и простые советы, как безопасно пользоваться интернетом. Информационная деятельность финансируется из схемы структурной поддержки Европейского союза ”Повышение осведомленности инфообщества” (Европейский фонд регионального развития).

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