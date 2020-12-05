ВИДЕО | Как делать резервные копии данных?
Создание резервной копии данных защитит от их исчезновения, если компьютер сломается или падёт жертвой вируса.
Создание резервной копии данных защитит от их исчезновения, если компьютер сломается или падёт жертвой вируса.
”Компьютер может сломаться, потеряться или стать жертвой вируса — на эти случаи один простой совет — делайте резервные копии. Внешний жесткий диск или флэшка будут хорошим решением”, — рассказывает основатель творческого хаба OBJEKT Антон Осиповский.
”Сделайте отдельную архивную цепочку с упорядоченными файлами, а вторую — где вы будете делать текущие резервные копии. В смартфоне и компьютере вы можете использовать облачные сервисы GoogleDrive или OneDrive”, — объяснил Осиповский.
Из видео вы узнаете, как пользоваться облаком или внешним диском для создания резервных копий!
На сайте http://www.itvaatlik.ee/eraisik/ru можно найти русскоязычные обучающие видео-ролики и простые советы, как безопасно пользоваться интернетом. Информационная деятельность финансируется из схемы структурной поддержки Европейского союза ”Повышение осведомленности инфообщества” (Европейский фонд регионального развития).
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
У Зидана четыре сына – и все футболисты. Как у них дела?
Роман Григорчук: "У нас есть шансы сыграть в Лиге чемпионов"
Опубликовано видео прерванного выступления Кацалапова на КР
Многие не заболевают на КОВИД вообще: иммунолог назвал причину