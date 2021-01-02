ВИДЕО: Что делать, чтобы вирус не попал в компьютер?

”Следите за тем, чтобы у вас в компьютере была активная и обновленная антивирусная программа, например, Windows Defender, — но не думайте, что имея её, вы можете открывать неизвестные файлы”, — объясняет основатель творческого хаба OBJEKT Антон Осиповский.

”Пользуйтесь двухфакторной аутентификацией — 2FA — тогда для входа в аккаунт помимо пароля необходимо что-то физическое. Закажите цифровой пакет своего любимого издания — и сделайте себе блокировку рекламы, например, uBlock Origin”, — посоветовал Осиповский.

”Если знакомые прислали тебе письмо с каким-то файлом или ссылкой, которые кажутся тебе подозрительными, уточни, что именно тебе отправили. Так ты сможешь быть уверенным, что никто не взломал аккаунт твоего знакомого”, — рассказал Антон Осиповский.

Он также добавил, что необходимо следить за тем, чтобы программы на телефоне и компьютере были обновлены, потому что иногда можно поймать вирус, если в необновленном браузере открыть не ту рекламу.

На сайте http://www.itvaatlik.ee/eraisik/ru можно найти русскоязычные обучающие видео-ролики и простые советы, как безопасно пользоваться интернетом. Информационная деятельность финансируется из схемы структурной поддержки Европейского союза ”Повышение осведомленности инфообщества” (Европейский фонд регионального развития).

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