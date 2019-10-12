ВИДЕО | Агентство NASA запустило в космос спутник ICON для изучения ионосферы Земли

Первоначально запуск прибора намечался на 26 октября прошлого года. Однако пуск был отложен на неопределенный срок из-за необходимости продления предполетных испытаний ракеты-носителя Pegasus. Нынешний запуск ракеты состоялся над акваторией Атлантического океана, куда она была доставлена самолетом-носителем с базы ВВС США на мысе Канаверал.

Pegasus — одноразовая крылатая ракета-носитель воздушного старта, предназначенная для вывода на низкую околоземную орбиту малых спутников (до 1 т). Работы по проекту велись с 1987 г. при поддержке NASA и ВВС США. 10 августа 1989 г. опытный образец ракеты Pegasus был презентован на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния). Создано две модификации ракеты-носителя: базовая Pegasus (эксплуатировалась в 1990-1998 гг.) и Pegasus XL (запуски проводятся с июня 1994 г.).

Ракета стартует с высоты около 12 км над акваторией Мирового океана, куда ее доставляет самолет-носитель. Отделившись от самолета, Pegasus в течение пяти секунд свободно падает, затем включается двигатель первой ступени и начинается самостоятельный полет ракеты. Спустя 10 минут, после отработки всех ступеней, спутники отделяются от ракеты и выходят на орбиту.