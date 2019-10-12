12.10.2019, 11:31
ВИДЕО | Агентство NASA запустило в космос спутник ICON для изучения ионосферы Земли
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США запустило в четверг спутник ICON, предназначенный для изучения ионосферы Земли. Воздушный старт ракеты-носителя Pegasus состоялся с получасовой задержкой — в 22:00 по времени Восточного побережья США (05:00 мск). Об этом сообщается на сайте NASA.
Первоначально запуск прибора намечался на 26 октября прошлого года. Однако пуск был отложен на неопределенный срок из-за необходимости продления предполетных испытаний ракеты-носителя Pegasus. Нынешний запуск ракеты состоялся над акваторией Атлантического океана, куда она была доставлена самолетом-носителем с базы ВВС США на мысе Канаверал.
Pegasus — одноразовая крылатая ракета-носитель воздушного старта, предназначенная для вывода на низкую околоземную орбиту малых спутников (до 1 т). Работы по проекту велись с 1987 г. при поддержке NASA и ВВС США. 10 августа 1989 г. опытный образец ракеты Pegasus был презентован на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния). Создано две модификации ракеты-носителя: базовая Pegasus (эксплуатировалась в 1990-1998 гг.) и Pegasus XL (запуски проводятся с июня 1994 г.).
Ракета стартует с высоты около 12 км над акваторией Мирового океана, куда ее доставляет самолет-носитель. Отделившись от самолета, Pegasus в течение пяти секунд свободно падает, затем включается двигатель первой ступени и начинается самостоятельный полет ракеты. Спустя 10 минут, после отработки всех ступеней, спутники отделяются от ракеты и выходят на орбиту.
Впервые ракета-носитель Pegasus была запущена 5 апреля 1990 г. с помощью самолета B-52, взлетевшего с авиабазы Эдвардс. Тогда на орбиту было выведено два спутника. Второй запуск, состоявшийся 17 июля 1991 г., был частично удачным: Pegasus с блоком HAPS вывела семь спутников на орбиту ниже расчетной. Также частично неудачным был запуск Pegasus с блоком HAPS 19 мая 1994 г., когда выводимый спутник был запущен ниже планируемой орбиты. Авариями завершились три запуска Pegasus XL: 27 июня 1994 г. (первый запуск этой версии) на 35 секунде полета вышла из строя система управления ракетой, 22 июня 1995 г. ракета разрушилась во время работы второй ступени, 4 ноября 1996 г. возникли неполадки в третьей ступени.
Всего на 11 октября 2019 г. включительно произведено 44 запуска ракеты-носителя, из них три были аварийными и два — частично неудачными. В общей сложности с ее помощью в космос было запущено 95 различных космических аппаратов. Предыдущий запуск состоялся 15 декабря 2016 г., когда Pegasus XL вывела на околоземную орбиту восемь малых метеоспутников, принадлежащих NASA.
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