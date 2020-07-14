Великобритания отказалась от использования оборудования Huawei в сетях 5G

"Сегодня утром премьер-министр Борис Джонсон председательствовал на заседании Совета национальной безопасности, участники которого, принимая свое решение, учитывали рекомендации Национального центра кибербезопасности, последствия для британского бизнеса, а также геостратегические соображения. Правительство согласно с оценками центра и считает, что лучший способ обеспечить безопасность наших сетей — это отказаться от использования нового оборудования Huawei операторами связи при развертывании сетей 5G", — сказал он.

По словам Даудена, с 31 декабря этого года британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование Huawei в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей. До следующих парламентских выборов, которые должны состояться в стране в 2024 году, правительство также подготовит и примет закон о защите телекоммуникационных систем, который определит новые стандарты национальной безопасности в этой сфере. Министр признал, что эти решения было непросто принять, так как из-за них внедрение нового стандарта связи в стране обойдется в дополнительные 2 млрд фунтов ($2,5 млрд) и запоздает на 2-3 года.

В январе правительство премьер-министра Бориса Джонсона объявило о решении допустить Huawei к развертыванию сетей 5G на территории Соединенного Королевства. Несмотря на то, что это решение предусматривало целый ряд ограничений, многие члены правящей Консервативной партии посчитали его чрезмерно мягким и добивались полного запрета на использование оборудования Huawei. По словам Даудена, с начала года ситуация изменилась, и Лондон был вынужден принять во внимание решение США ввести санкции против Huawei, а также новые рекомендации британских спецслужб.

Вслед за США

Президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал руководство Великобритании о том, что сотрудничество королевства с Huawei угрожает безопасности страны. Американская сторона указывала и на то, что использование оборудования китайской корпорации в британской инфраструктуре связи может затруднить обмен информацией по линии разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes).