14.07.2020, 21:03

Великобритания отказалась от использования оборудования Huawei в сетях 5G


EST
Великобритания отказалась от использования оборудования Huawei в сетях 5G
Scanpix, EPA

Правительство Великобритании намерено отказаться от оборудования китайской компании Huawei в национальной инфраструктуре связи. Об этом объявил во вторник в Палате общин британского парламента министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Оливер Дауден.

"Сегодня утром премьер-министр Борис Джонсон председательствовал на заседании Совета национальной безопасности, участники которого, принимая свое решение, учитывали рекомендации Национального центра кибербезопасности, последствия для британского бизнеса, а также геостратегические соображения. Правительство согласно с оценками центра и считает, что лучший способ обеспечить безопасность наших сетей — это отказаться от использования нового оборудования Huawei операторами связи при развертывании сетей 5G", — сказал он.

Читайте также:

По словам Даудена, с 31 декабря этого года британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование Huawei в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей. До следующих парламентских выборов, которые должны состояться в стране в 2024 году, правительство также подготовит и примет закон о защите телекоммуникационных систем, который определит новые стандарты национальной безопасности в этой сфере. Министр признал, что эти решения было непросто принять, так как из-за них внедрение нового стандарта связи в стране обойдется в дополнительные 2 млрд фунтов ($2,5 млрд) и запоздает на 2-3 года.

В январе правительство премьер-министра Бориса Джонсона объявило о решении допустить Huawei к развертыванию сетей 5G на территории Соединенного Королевства. Несмотря на то, что это решение предусматривало целый ряд ограничений, многие члены правящей Консервативной партии посчитали его чрезмерно мягким и добивались полного запрета на использование оборудования Huawei. По словам Даудена, с начала года ситуация изменилась, и Лондон был вынужден принять во внимание решение США ввести санкции против Huawei, а также новые рекомендации британских спецслужб.

Вслед за США

Президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал руководство Великобритании о том, что сотрудничество королевства с Huawei угрожает безопасности страны. Американская сторона указывала и на то, что использование оборудования китайской корпорации в британской инфраструктуре связи может затруднить обмен информацией по линии разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes).

Решение Лондона отказаться от использования оборудования Huawei в британских сетях мобильной связи пятого поколения 5G указывает на международный консенсус по угрозе от этой китайской корпорации. Такое мнение выразил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Решение Великобритании "отражает растущий международный консенсус в отношении того, что Huawei и другие ненадежные поставщики создают угрозу национальной безопасности, поскольку они остаются приверженными Коммунистической партии Китая", утверждает он в заявлении, которое опубликовал в своем Twitter Совет национальной безопасности при Белом доме. "Мы рассчитываем на сотрудничество с Великобританией, а также со многими другими нашими партнерами и союзниками, чтобы стимулировать инновации, способствовать разнообразию поставщиков в цепочке поставок 5G и обеспечения безопасности 5G, свободной от опасных манипуляций", — заключил помощник главы государства.

Во вторник утром также стало известно о решении члена британской Палаты лордов и бывшего главы нефтегазовой компании BP покинуть пост председателя правления британского подразделения Huawei. Как сообщает телеканал Sky News, Браун, срок полномочий которого должен был истечь в марте 2021 года, на этой неделе уведомил корпорацию о предстоящей отставке, он уйдет с должности в сентябре.

Читайте также: