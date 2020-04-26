В условиях резкого увеличения времени, проводимого перед экранами, нужно подумать о снижении влияния синего света

Если, согласно некоторым исследованиям, около половины всех пользователей мира проводят за своими компьютерами и телефонами более пяти часов в день, то в нынешней ситуации изоляции время, проводимое перед экранами, скорее всего, значительно увеличилось. Синий свет, излучаемый смарт-устройствами, затрудняет засыпание и поэтому не рекомендуется пользоваться такими устройствами хотя бы час-два перед сном. ”При длительном сидении перед экраном синий свет также утомляет глаза. Многие устройства оснащены функциями снижения синего света, воспользоваться можно и другими вспомогательными способами”, — пояснил руководитель мобильного подразделения Samsung Антти Аасма.

В естественной среде синий свет присутствует повсеместно и излучаемый солнцем коротковолновый (от 380 до 500 нм) диапазон света запускает в человеческом организме процессы, повышающие настроение, ускоряющие реакции и повышающие внимательность. Но по вечерам, когда солнце заходит, и организму нужно перестроиться на режим отдыха, свет, исходящий от гаджетов, компьютеров, телевизоров или некоторых синих светодиодных ламп подавляет выработку мелатонина, гормона, необходимого для засыпания.

”За час-два до отхода ко сну можно было бы полностью избегать экранов или пользоваться подходящими фильтрами. К тому же синий свет сильнее рассеивается, поэтому глазу сложнее на нем сфокусироваться, что приводит к более быстрому зрительному утомлению. Поэтому нужно думать об ограничении синего света и в любое другое время, не только перед сном”, — отметил Аасма.

Аасма пояснил, что новейшие устройства Samsung оснащены фильтром синего света, который можно включить через меню быстрого доступа. ”Фильтр делает картинку более желтой, что меньше утомляет глаза. Новые телефоны Samsung, например, Galaxy S20 или S10 используют инновационный дисплей Dynamic AMOLED, который способен снижать уровень синего света самого вредного диапазона (415-455 нм) на 50 процентов больше по сравнению с обычными экранами”, — добавил Аасма.

Помимо фильтров, которыми оснащаются гаджеты, существуют и специальные приложения. ”Например бесплатные приложения f.lux и Redshift работают практически на всех платформах и очень удобны в использовании, — рассказал Аасма. — Эти приложения можно установить на телефон, планшет или ноутбук”.