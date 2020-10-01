В Telegram появилась возможность оставлять комментарии

"Сегодня мы добавляем встроенную поддержку комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом", — приводит слова Дурова "Медуза".

Комментарии под постом в канале открываются в отдельной вкладке, похожей на групповой чат. Кроме текстовых комментариев, пользователи могут оставлять голосовые сообщения и гифки.

Также в телеграме появилась возможность поиска по разным категориям: чаты, медиа, ссылки, файлы, музыка. Чтобы ограничить диапазон времени, можно написать в строке поиска дату или слово ”вчера”.

Кроме того, для администраторов групповых чатов добавили функцию анонимности. Она скрывает администратора из списка участников группы и позволяет ему публиковать сообщения в чате от имени группы, как в каналах.

В августе Telegram запустил видеозвонки, но только в приложении для Android.

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