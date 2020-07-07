В Таллинне малые суда теперь тоже могут пользоваться мобильной парковкой

По словам менеджера специальных проектов Noblessner Arendus Анн Виркус, портовая набережная Ноблесснера полна отличных ресторанов и галерей, а в непосредственной близости находятся, например, завод открытий PROTO, Shishi, HALL и Põhjala Pruulikoda.

”В сотрудничестве с Telia и Europark мы создали для гостей порта платежное решение, пожалуй, уникальное для всего региона Балтийского моря. Помимо обычных способов оплаты, оно позволяет оплачивать портовые услуги с помощью мобильной парковки”, — пояснила Виркус

Руководитель отдела мобильных платежей Telia Eesti Куно Пеэк добавил, что парковочное решение, предлагаемое в порту Ноблесснер, идентично парковке автомобилей, и даже короткие номера для начала и окончания парковки одинаковы. Также можно пользоваться приложением PARGI.EE

Знак парковочной зоны в гавани Ноблесснера — NOB, и через услугу м-парковки его могут использовать клиенты всех местных операторов мобильной связи (Telia, Elisa, Tele2).

Шестинедельная практика показывает, что большинство клиентов порта предпочитают использовать услугу мобильной парковки из-за ее удобства.

Кроме того, Telia и OÜ Spinnistart в сотрудничестве с Noblessner Arendus разрабатывают еще одно мобильное решение, которое также ”позаимствовано” из мира автомобильной парковки. Это решение для открытия ворот плавучей набережной, которое позволяет открывать ворота с помощью телефонного звонка и где продолжительность использования услуги и разрешение на использование ворот синхронизированы между собой.