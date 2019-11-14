В Saku Suurhall пройдет крупнейший в Балтийских странах фестиваль киберспорта
Тысячи любителей киберспорта соберутся в Saku Suurhall, чтобы посмотреть финальный турнир с призовым фондом в 200 000 долларов.
Тысячи любителей киберспорта соберутся в Saku Suurhall, чтобы посмотреть финальный турнир с призовым фондом в 200 000 долларов.
23-24 ноября в Saku Suurhall пройдет крупнейший в Балтийских странах фестиваль киберспорта, стиля жизни и технологии. В финалах «Counter-Strike: Global Offensive» и «Rocket League» и «Guns of Boom» будет разыгран рекордный призовой фонд в 200 000 долларов. Во второй день мероприятия состязаться между собой будут самые известные в Эстонии стримеры, и впервые можно будет увидеть сценическое шоу Cosplay, которое будет оценивать состоящая из известных во всем мире cosplay-артистов панель судей.
В течение двух дней пройдут соревнования в различных компьютерных играх, у участников будет возможность познакомиться с технологией и играми последнего поколения, а также впервые увидеть в Эстонии представления cosplay.
«Если в прошлом году за два дня мероприятие посетило 5000 человек, то в нынешнем году мы ждем рекордные 6000 посетителей, которым мы предложим новую программу и крупнейший в Балтийских странах призовой фонд в киберспорте»,- сказал организатор фестиваля Каспарс Озолинс.
Рекордный призовой фонд в 200 000 долларов
По сравнению с прошлым годом и в связи с ростом мероприятия в программе произошли многие подвижки. В нынешнем году киберспортсмены будут соревноваться за рекордный призовой фонд в 200 000 долларов. В финале мобильной игры «Guns of Boom» в Таллинне будет определена лучшая команда в мире, которая получит в качестве приза 100 000 долларов.
Во время фестиваля пройдут также финалы Балтийской лиги киберспорта (BESL Pro) в играх «Counter-Strike: Global Offensive» и «Rocket League», где лучшие команды Балтийских стран будут бороться за призовой фонд в 15 000 евро. Соревнования в Таллинне будут комментировать всемирно известные комментаторы киберспорта.
На фестивале будут также известнейшие эстонские блогеры
Кроме лучших в мире и странах Балтии киберспортсменов HyperTown соберет также самых известных в Эстонии блогеров Youtube, Twitch, Instagram и Facebook. У посетителей фестиваля будет уникальная возможность познакомиться с остающимися обычно за камерой идолами. По сравнению с прошлым годом на этот раз встреча не ограничатся лишь туром открытых вопросов. Во второй день мероприятия можно будет увидеть, как стримеры будут соревноваться друг с другом в напряженных играх.
«Организованная в прошлом году встреча с известными стримерами оказалась в Эстонии удачной и мы доказали, насколько позитивно влияние местной общины на свою публику. Теперь мы еще больше хотим повысить качество этого события»,- обосновал Каспарс Озолинс.
Уникальное шоу cosplay – впервые в Эстонии
В качестве еще одной новинки впервые в Эстонии пройдет шоу Cosplay, в рамках которого соберется более 100 cosplayer из всех Балтийских стран и которые представят героев из фильмов, аниме, комиксов, видеоигр и телесериалов. Организованное на главной сцене шоу будут оценивать всемирно известные cosplayer, чтобы выбрать лучшего в странах Балтии.
Технологическая ярмарка
На проводимой в течение двух дней технологической ярмарке будут представлены лучшие эстонские предприятия технологической отрасли и признанные в мире бренды, которые представят собравшимся свои самые новые изделия. На мероприятии будут представлены новейшие компьютерные игры и технологии от роботов до виртуальной реальности, которые посетители смогут также сами испытать и посостязаться с другими посетителями. Среди прочих будут представлены Sony, MABRIK, ZA/US, Red Bull, Gamestar, Nõmme Kalju, TalTech, AHHAA многие другие.
HyperTown TLL пройдет уже 23-24 ноября в Saku Suurhall. Билеты фестиваля можно приобрести по адресу hypertown.pro.
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