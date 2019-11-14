В Saku Suurhall пройдет крупнейший в Балтийских странах фестиваль киберспорта

По сравнению с прошлым годом и в связи с ростом мероприятия в программе произошли многие подвижки. В нынешнем году киберспортсмены будут соревноваться за рекордный призовой фонд в 200 000 долларов. В финале мобильной игры «Guns of Boom» в Таллинне будет определена лучшая команда в мире, которая получит в качестве приза 100 000 долларов.

Во время фестиваля пройдут также финалы Балтийской лиги киберспорта (BESL Pro) в играх «Counter-Strike: Global Offensive» и «Rocket League», где лучшие команды Балтийских стран будут бороться за призовой фонд в 15 000 евро. Соревнования в Таллинне будут комментировать всемирно известные комментаторы киберспорта.

На фестивале будут также известнейшие эстонские блогеры

Кроме лучших в мире и странах Балтии киберспортсменов HyperTown соберет также самых известных в Эстонии блогеров Youtube, Twitch, Instagram и Facebook. У посетителей фестиваля будет уникальная возможность познакомиться с остающимися обычно за камерой идолами. По сравнению с прошлым годом на этот раз встреча не ограничатся лишь туром открытых вопросов. Во второй день мероприятия можно будет увидеть, как стримеры будут соревноваться друг с другом в напряженных играх.

«Организованная в прошлом году встреча с известными стримерами оказалась в Эстонии удачной и мы доказали, насколько позитивно влияние местной общины на свою публику. Теперь мы еще больше хотим повысить качество этого события»,- обосновал Каспарс Озолинс.

Уникальное шоу cosplay – впервые в Эстонии

В качестве еще одной новинки впервые в Эстонии пройдет шоу Cosplay, в рамках которого соберется более 100 cosplayer из всех Балтийских стран и которые представят героев из фильмов, аниме, комиксов, видеоигр и телесериалов. Организованное на главной сцене шоу будут оценивать всемирно известные cosplayer, чтобы выбрать лучшего в странах Балтии.

Технологическая ярмарка