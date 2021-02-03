В расширении для ИД-карт нашли критическую уязвимость

Об этом сегодня сообщил Департамент государственной инфосистемы (RIA), хотя сама ошибка была обнаружена уже в декабре пошлого года. Причина столь позднего оповещения кроется в том, что в конце января RIA выпустил обновление плагина, в котором ошибка была иcправлена. Впредь ID-Updater будет напоминать о необходимости обновить программное обеспечение. Если напоминание не срабатывает автоматически, можно загрузить новую версию с сайта ID.ee.

Поставщики э-услуг должны также в свою очередь произвести обновления своих систем. Если кто-то из них этого не сделает, то авторизация при помощи ИД-карты будет невозможна. К настоящему моменту крупные поставщики уже произвели необходимые изменения.

По данным департамента, воспользоваться уязвимостью преступники не успели и не один пользователь не пострадал. Сейчас, заверяет ведомство, ошибка полностью устранена и опасности нет.