В пятницу в продажу в Эстонии поступил раскладной телефон от Samsung
С сегодняшнего дня в Эстонии в продажу поступил смартфон Samsung Galaxy Z Flip со складным экраном. Это первый складной телефон, который можно приобрести в Эстонии.
С сегодняшнего дня в Эстонии в продажу поступил смартфон Samsung Galaxy Z Flip со складным экраном. Это первый складной телефон, который можно приобрести в Эстонии.
”Глобальные предварительные продажи Galaxy Z Flip оказались успешны, а на рынках, где телефон уже можно купить, он был распродан в первые же часы, — отметил руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма. — Несомненно, важную роль здесь играет то обстоятельство, что это первый складной смартфон, поступающий в продажу во множестве регионов, и существует масса людей, интересующихся новейшими технологиями. По случаю начала продаж настолько знакового телефона сегодня в ряде магазинов Telia, Tele2 и Euronics, а также в представительском магазине Samsung пройдут специальные мероприятия”.
Телефон обладает петлей обновленного дизайна, которая в разложенном виде скрывается внутри телефона. Края петли оснащены специальным защитным покрытием, не позволяющим пыли и мусору попадать между петлей и экраном. В механизме петли также предусмотрены специальные щеточки, которые вычищают пыль и крошки при каждом складывании и раскладывании устройства.
”Конструкция отличается еще и тем, что телефон можно держать открытым под любым углом: например, открыть наполовину и поставить на время видеоконференции на стол наподобие ноутбука. Телефон обладает 6,7-дюймовым экраном с разрешением FHD+, а для фронтальной камеры в верхней части экрана предусмотрен специальный вырез”, — пояснил Аасма.
На задней стенке устройства расположены две 12-мегапиксельные камеры (широкоугольная и сверхширокоугольная), а также маленький 1,1-дюймовый экран Super AMOLED, на котором можно просматривать уведомления, а также при желании использовать в качестве экрана предварительного просмотра для камеры — теперь селфи можно делать и задней камерой.
Можно приобрести Galaxy Z Flip двух расцветок — зеркальный лиловый и зеркальный черный.
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