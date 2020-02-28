В пятницу в продажу в Эстонии поступил раскладной телефон от Samsung

”Глобальные предварительные продажи Galaxy Z Flip оказались успешны, а на рынках, где телефон уже можно купить, он был распродан в первые же часы, — отметил руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма. — Несомненно, важную роль здесь играет то обстоятельство, что это первый складной смартфон, поступающий в продажу во множестве регионов, и существует масса людей, интересующихся новейшими технологиями. По случаю начала продаж настолько знакового телефона сегодня в ряде магазинов Telia, Tele2 и Euronics, а также в представительском магазине Samsung пройдут специальные мероприятия”.

Телефон обладает петлей обновленного дизайна, которая в разложенном виде скрывается внутри телефона. Края петли оснащены специальным защитным покрытием, не позволяющим пыли и мусору попадать между петлей и экраном. В механизме петли также предусмотрены специальные щеточки, которые вычищают пыль и крошки при каждом складывании и раскладывании устройства.

”Конструкция отличается еще и тем, что телефон можно держать открытым под любым углом: например, открыть наполовину и поставить на время видеоконференции на стол наподобие ноутбука. Телефон обладает 6,7-дюймовым экраном с разрешением FHD+, а для фронтальной камеры в верхней части экрана предусмотрен специальный вырез”, — пояснил Аасма.