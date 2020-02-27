27.02.2020, 07:35

В пятницу в Эстонии начнется продажа новых складных телефонов Samsung


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В пятницу в Эстонии начнется продажа новых складных телефонов Samsung
Foto: EPA/Scanpix

Уже в эту пятницу, 28 февраля, в интернет-магазине и представительствах Telia начнется продажа новаторского телефона Samsung Galaxy Z Flip, особенность которого заключается в том, что его можно сложить пополам. Это первое складывающееся смарт-устройство в ассортименте Telia.

”Если в последние годы мы наблюдали, как телефоны становятся все больше, то Samsung Galaxy Z Flip отличают компактные габариты. В то же время площадь экрана этого телефона в развернутом виде весьма впечатляет (6,7 дюйма), а в сложенном виде он становится вполовину компактнее и помещается в карман или в маленькую сумочку, а именно этого так не хватает многим клиентам”, — рассказала о новом смартфоне Лаура Куусик, руководитель товарной категории мобильных телефонов Telia Eesti.

В продажу поступят телефоны двух цветов (лиловый и черный). С 28 февраля с устройством можно ознакомиться в четырех представительствах Telia — Kristiine, Ülemiste, Rocca al Mare и Tartu Lõunakeskus. Цена телефона 1499 евро.

”В первые два месяца мы бесплатно предлагаем покупателям телефона страхование устройства от Telia на 12 месяцев. Также Samsung проводит свою кампанию по выкупу, в которой при возврате старого устройства Samsung доплачивает 100 евро в придачу к стоимости старого аппарата”, — добавила Куусик.

28 января с 12:00 до 14:00 в представительстве Telia в ТЦ Kristiine пройдет презентация Samsung Z Flip, где все желающие смогут в числе первых ознакомиться с новым оригинальным телефоном.

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