В продажу в Эстонии поступил новый смартфон Samsung

”В настоящее время мы наблюдаем на рынке ситуацию, когда люди все больше заинтересованы в полезных функциях, имеющихся во флагманских устройствах, но при этом многие не хотят платить за них цену флагманов. Поэтому мы и вывели на рынок Galaxy S20 FE, обладающий лучшими функциями модели Galaxy S20 по более доступной цене. Наряду с отличными экраном и аккумулятором телефон обеспечивает беспроводную зарядку, присущие смартфонам Samsung качественные камеры, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

В Эстонии Galaxy S20 FE будет стоить ориентировочно 650 евро. Это предоставленная компанией Samsung Electronics Baltics SIA оценка рыночной цены Galaxy S20 FE, составленная с учетом цен таких же устройств на других рынках. Это не фиксированная цена и продавцы телефонов не обязаны ее соблюдать. Таким образом, цена устройства может меняться в зависимости от продавца.

Новый Galaxy S20 FE обладает 6,5-дюймовым экраном AMOLED с частотой обновления 120 Гц, как и на флагманских моделях Samsung. В экран также встроена 32 МП фронтальная камера для съемки максимально качественных селфи.

На задней стенке устройства расположены три камеры: 12 МП сверхширокоугольная, 12 МП широкоугольная и 8 МП телефотокамера. Камеры устройства обладают функцией Space Zoom, обеспечивающей 3-кратный оптический и 30-кратный дигитальный зум для качественной съемки удаленных объектов. Кроме того, камеры используют технологию tetra-binning, помогающую делать качественные снимки в условиях сумерек.

Телефон обладает аккумулятором емкостью 4500 мАч, поддерживающим быструю 25 Вт зарядку Samsung и функцию Wireless Powershare, посредством которой можно заряжать другие телефоны и носимые устройства, просто положив их на заднюю стенку новинки. Летний флагман Samsung Galaxy Note20 Ultra также обладает 4500 мАч аккумулятором. Как и прочие телефоны компании, новая модель обеспечивает защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Можно будет приобрести телефоны шести расцветок: облачно-красный, облачно-лавандовый, облачно-оранжевый, облачно-мятный, облачно-синий и облачно-белый.