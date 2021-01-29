29.01.2021, 14:50

В продажу в Эстонии поступил новый флагманский телефон Samsung Galaxy S21


EST
В продажу в Эстонии поступил новый флагманский телефон Samsung Galaxy S21
samsung

С сегодняшнего дня в продажу в Эстонии поступил новый флагманский телефон Samsung Galaxy S21, представленный тремя разными моделями: Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Согласно статистике предварительных продаж Samsung, новое устройство оказалось на 25% популярнее прошлогоднего телефона S20, причем покупатели предпочитают модели с большим объемом памяти.

”Предварительные продажи нового смартфона в странах Балтии прошли успешно. В течение 13-дневного предпродажного периода телефонов Galaxy S21 купили в Эстонии на 25% больше, чем моделей S20 в прошлом году. Люди предпочитают самый большой и мощный смартфон Galaxy S21 Ultra, на эту модель приходится 46% предварительных продаж”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

”Поскольку разница в цене между моделями с 128 ГБ и с 256 ГБ памяти в этом году составляет всего 50 евро, более половины покупателей телефонов серии S21 сразу же сделают выбор в пользу модели с 256 ГБ”, — добавил Аасма.

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По словам Аасма, продажам также способствовал тот факт, что в этом году флагманские смартфоны стоят в Эстонии дешевле, чем прошлогодние модели S20. Самый мощный Galaxy S21 Ultra будет доступен в магазине почти на сто евро дешевле, чем телефон Galaxy S20 Ultra на момент его выхода на прилавки.

Вместе с телефонами в Эстонии сегодня поступили в продажу новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro и умный гаджет Galaxy SmartTag. Наушники вновь обладают резиновыми наконечниками, которые лучше удерживают наушники в ухе и улучшают качество активного шумоподавления (ANC). Galaxy SmartTag — это новый небольшой электронный гаджет компании Samsung, который можно прикрепить к домашнему животному или ключам от дома, а затем использовать для определения их точного местоположения телефонное приложение SmartThings Find. Сегодня в странах Балтии 200 000 человек уже используют решение SmartThings Find.

Жители Эстонии предпочитают телефоны S21 цветов Фантомный черный и Фантомный серый. Две трети приобретенных телефонов — именно этих цветов.

Основательно были обновлены системы камер и общий внешний вид телефонов. Для блока задних камер у края устройства начинается вырез другого цвета, который плавно перетекает в металлическую рамку телефона.

На задней стенке Galaxy S21 Ultra расположены четыре камеры: сверхширокоугольная камера 12 МП, широкоугольная камера 108 МП и две телефотокамеры по 10 МП. Спереди на устройстве установлена сверхмощная 40 МП камера для селфи.

Две телефотокамеры на задней панели Ultra задействуют решение Samsung 100x Space Zoom, которое позволяет максимально приближать удаленные объекты, а использование двух объективов гарантирует наилучшее возможное качество. Кроме того, S21 Ultra значительно улучшил способность съемки в условиях низкой освещенности. В задней камере теперь используется передовая технология nona-binning, которая сохраняет на изображении больше деталей и при недостаточной освещенности.

Модели Galaxy S21 и S21+ имеют на задней стенке три камеры: сверхширокоугольную камеру 12 МП, широкоугольную камеру 12 МП и телефотокамеру 64 МП.

S21 Ultra обладает 6,8-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, как у предыдущего S20. Меньшие модели S21 и S21+ обладают соответственно 6,2-дюймовым и 6,7-дюймовым дисплеями Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+.

Все модели отличаются большой емкостью аккумуляторов. Самый большой аккумулятор — 5000 мАч — установлен в модели Galaxy S21 Ultra, за ним следует S21+ с 4800 мАч и S21 с 4000 мАч. Кроме того, телефоны поддерживают быструю зарядку Samsung Super Fast Charging и Fast Wireless Charging для беспроводной зарядки. Все телефоны также можно использовать для зарядки других поддерживающих беспроводную зарядку устройств, с помощью функции Wireless Powershare, для чего подзаряжаемое устройство следует поместить на заднюю панель телефона.

Все новые телефоны водо- и пыленепроницаемы по стандарту IP68, и все модели оснащены стереодинамиками с тюнингом AKG. Все новые смартфоны серии Galaxy S21 также поддерживают мобильную связь 5G.

Цвета:
- Galaxy S21 Ultra: Фантомный черный и Фантомный серебряный
- Galaxy S21+: Фантомный черный, Фантомный серебряный и Фантомный лиловый
- Galaxy S21: Фантомный серый, Фантомный белый, Фантомный лиловый и Фантомный розовый

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