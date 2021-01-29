В продажу в Эстонии поступил новый флагманский телефон Samsung Galaxy S21

”Предварительные продажи нового смартфона в странах Балтии прошли успешно. В течение 13-дневного предпродажного периода телефонов Galaxy S21 купили в Эстонии на 25% больше, чем моделей S20 в прошлом году. Люди предпочитают самый большой и мощный смартфон Galaxy S21 Ultra, на эту модель приходится 46% предварительных продаж”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

”Поскольку разница в цене между моделями с 128 ГБ и с 256 ГБ памяти в этом году составляет всего 50 евро, более половины покупателей телефонов серии S21 сразу же сделают выбор в пользу модели с 256 ГБ”, — добавил Аасма.

По словам Аасма, продажам также способствовал тот факт, что в этом году флагманские смартфоны стоят в Эстонии дешевле, чем прошлогодние модели S20. Самый мощный Galaxy S21 Ultra будет доступен в магазине почти на сто евро дешевле, чем телефон Galaxy S20 Ultra на момент его выхода на прилавки.

Вместе с телефонами в Эстонии сегодня поступили в продажу новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro и умный гаджет Galaxy SmartTag. Наушники вновь обладают резиновыми наконечниками, которые лучше удерживают наушники в ухе и улучшают качество активного шумоподавления (ANC). Galaxy SmartTag — это новый небольшой электронный гаджет компании Samsung, который можно прикрепить к домашнему животному или ключам от дома, а затем использовать для определения их точного местоположения телефонное приложение SmartThings Find. Сегодня в странах Балтии 200 000 человек уже используют решение SmartThings Find.

Жители Эстонии предпочитают телефоны S21 цветов Фантомный черный и Фантомный серый. Две трети приобретенных телефонов — именно этих цветов.

Основательно были обновлены системы камер и общий внешний вид телефонов. Для блока задних камер у края устройства начинается вырез другого цвета, который плавно перетекает в металлическую рамку телефона.

На задней стенке Galaxy S21 Ultra расположены четыре камеры: сверхширокоугольная камера 12 МП, широкоугольная камера 108 МП и две телефотокамеры по 10 МП. Спереди на устройстве установлена сверхмощная 40 МП камера для селфи.