В приложении Wolt теперь можно делать групповые заказы. Обновите приложение!

Новая функция группового заказа позволяет быстро и удобно выбрать в своем телефоне блюда из меню одного ресторана. ”Трапезой все-таки приятно наслаждаться в компании. Новая функция — это удобный и безопасный способ для заказа обеда в офис, на пикник с друзьями или во время встречи с друзьями”, — говорит менеджер по маркетингу Wolt в странах Балтии Дорис Рождественски.

В рамках исследования, которое недавно проводилось по заказу Wolt, выяснилось, что треть жителей Эстонии считают, что заказ еды побуждает их попробовать блюда, которые они не умеют приготовить сами. Также треть принимавших участие в исследовании заказывает еду потому, что сами не хотят готовить. ”Новая функция группового заказа поможет пользователям получить блюда удобнее и быстрее”, — говорит Рождественски.

Чтобы сделать групповой заказ следует выбрать подходящий ресторан, далее нажать в меню функцию ”Групповой заказ” и поделиться ссылкой с вашей группой, чтобы все могли добавить свое блюдо в общий заказ. Также существует возможность сделать групповой заказ через интернет-браузер.

Совсем скоро в приложении появится возможность разделения счета между участниками заказа.