В Китае пользователей мобильной связи обязали сканировать лицо

Уточняется, что при подписании новых договоров на мобильные услуги китайцы должны предъявить удостоверение личности и сфотографироваться, как во многих странах. Но теперь нужно будет также отсканировать свое лицо для подтверждения, что пользователь соответствует предоставленным документам.

Данное постановление вступило в силу в воскресенье, 1 декабря.

В правительстве пояснили, что это сделано для того, чтобы защитить законные права и интересы граждан в киберпространстве.