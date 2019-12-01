В Китае пользователей мобильной связи обязали сканировать лицо

Теперь граждане Китая должны сканировать свои лица при регистрации новых услуг мобильной связи, передает ”Би-би-си”.
Уточняется, что при подписании новых договоров на мобильные услуги китайцы должны предъявить удостоверение личности и сфотографироваться, как во многих странах. Но теперь нужно будет также отсканировать свое лицо для подтверждения, что пользователь соответствует предоставленным документам.
Данное постановление вступило в силу в воскресенье, 1 декабря.
В правительстве пояснили, что это сделано для того, чтобы защитить законные права и интересы граждан в киберпространстве.
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