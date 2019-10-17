В интернете можно купить технологию, чтобы грабить банкоматы

Специалисты утверждают, что в Даркнете появился пакетный продукт под название "Котлета" с инструкцией, как ограбить банкомат. Прецеденты уже были обнаружены в Германии, США, Южной-Америке и в Центральной Азии. Впервые писали об этом в 2017 году, но по словам главы американского Объединения банковских автоматов Давида Н. Тента, по данным за 2019 год, можно сказать, что количество подобных атак выросло.

”Котлета” для ограбления банкоматов состоит из трех элементов. Это программа Cutlet Maker, которая является основным модулем для коммуникации с диспенсером (устройство выдачи денег) банкомата. Программа c0decalc — генерирует пароли для запуска приложения Cutlet Maker, предотвращая неавторизованное (то есть неоплаченное) использование ”котлеты”. И приложение Stimulator, которое отображает количество и номинал банкнот в кассетах банкомата,— благодаря ему злоумышленник действует не вслепую, по очереди снимая деньги из каждой кассеты, а сразу выбирает ячейку, содержащую самую большую сумму денег.