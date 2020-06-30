В Индии запретили TikTok и ряд других китайских приложений

Министерство электроники и информационных технологий Индии заявило в понедельник, что получило много жалоб на передачу пользовательских данных некоторыми мобильными приложениями на серверы за пределами Индии.

Это не первый раз, когда TikTok сталкивается с подобными проблемами. Приложение уже блокировалось в прошлом году в Индии, правда на короткое время. произошло это после того, как суд постановил, что приложение может рвспрострагнять порнографию и запугивать детей. Приложение было восстановлено через неделю после успешного обжалования решения суда.

Но несмотря на то, что дипломатическая напряженность Индии с Китаем начинает оказывать влияние на бизнес и технологии, полное прекращение экономических связей осуществить не так просто. Китай доминирует на огромном интернет-рынке Индии — втором по величине в мире. Так, на китайские компании, такие как Xiaomi, Oppo, Vivo и OnePlus, приходится более половины индийского рынка смартфонов, а китайские технологические гиганты Alibaba (BABA) и Tencent (TCEHY) являются основными инвесторами в некоторые из наиболее ценных стартапов страны.