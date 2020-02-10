В гимназии Кристийне открылась самая необычная лаборатория роботики в мире

Робокомплект Lego Spike Prime — совершенно новая продукция, которую датское предприятие The LEGO Group выпустило в продажу лишь в январе этого года. Это своеобразный промежуточный этап между простым комплектом Lego WeDo и куда более сложным набором Lego EV3.

​В открытии лаборатории принял участие старейшина района Кристийне Яанус Рийбе, отметивший, что гимназия постоянно развивает и расширяет роботехническое учебное направление, и можно сказать, что в школе действует своеобразный технологический центр.

”Эстония успешно представлена на международных соревнованиях в области робототехники, — сказал Яанус Рийбе. — И мне приятно, что открывшаяся Робоакадемия ночных сов стала большим шагом на пути в будущее и даст ученикам много знаний и навыков”.

Цель робоакадемии — интегрировать роботику в учебную программу, в том числе добавив ее изучение уже в начальной школе, поддерживая развитие знаний как в дигитальной области, так и в сфере применения современной техники.

Роботика в гимназии Кристийне уже более десяти лет входит в число изучаемых в начальной школе предметов, а также находится в списке предметов по выбору для гимназических классов. Тут организовано множество тематических кружков для интересующихся, причем участники показывают высокие результаты не только на местных соревнованиях, но и за рубежом.

Робоакадемия ночных сов — один из семи инновационных проектов столичных школ лаборатории #EduInnoLab 2.0