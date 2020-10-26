В эстонских магазинах могут появиться тележки нового поколения

Технологическая компания StrongPoint начинает предлагать эстонским магазинам ”умные тележки” со встроенной системой сканирования покупок. Такие тележки оснащены экраном, на котором отображаются выбранные товары и при помощи которого можно оплатить покупки.
”Благодаря этому решению больше не будет необходимости использовать пульт для сканирования продуктов или сканировать продукты на кассе. При входе в магазин покупатель сможет взять тележку, положить туда свои покупки, совершить необходимые манипуляции со сканером и отправиться с тележкой к машине, чтобы погрузить в нее купленное. Также у покупателя одна рука останется свободной , поскольку не будет необходимости носить с собой пульт”, — пояснил руководитель эстонского отделения StrongPoint Прийт Петерсон.
По его словам, продавцы уже проявили интерес к продукту, но говорить о конкретных договоренностях с конкретными магазинами пока рано.
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