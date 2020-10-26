26.10.2020, 10:50

В эстонских магазинах могут появиться тележки нового поколения

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В эстонских магазинах могут появиться тележки нового поколения
StrongPoint

Технологическая компания StrongPoint начинает предлагать эстонским магазинам ”умные тележки” со встроенной системой сканирования покупок. Такие тележки оснащены экраном, на котором отображаются выбранные товары и при помощи которого можно оплатить покупки.

”Благодаря этому решению больше не будет необходимости использовать пульт для сканирования продуктов или сканировать продукты на кассе. При входе в магазин покупатель сможет взять тележку, положить туда свои покупки, совершить необходимые манипуляции со сканером и отправиться с тележкой к машине, чтобы погрузить в нее купленное. Также у покупателя одна рука останется свободной , поскольку не будет необходимости носить с собой пульт”, — пояснил руководитель эстонского отделения StrongPoint Прийт Петерсон.

По его словам, продавцы уже проявили интерес к продукту, но говорить о конкретных договоренностях с конкретными магазинами пока рано.

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