В Эстонию с помощью мобильных сетей прилетел дрон из Латвии

По данным LMT Innovations, это был первый трансграничный полет дрона, который прошел только при поддержке мобильных сетей. При этом за весь полет дрон ни разу не отключался от мобильной сети.

Дрон стартовал из Латвии и закончил свой путь в Эстонии, пролетев по 8-километровому маршруту, включая 5 километров по эстонской территории. Для связи с мобильными сетями дрон был оснащен SIM-картами LMT и Telia, а при пересечении границы передача данных переключалась с одной SIM-карты на другую.

Согласно LMT Innovations, демонстрационный полет доказал, что технически возможно переключение сетей всего за несколько миллисекунд. Это дает уверенность в продолжении разработки проектов на основе трансграничной сети мобильной связи.

”Компания LMT Innovations уже давно убедилась в том, что наша нынешняя мобильная сеть предлагает неограниченные возможности для различных новаторских технологий с обширным влиянием на общество в целом. Этот трансграничный эксперимент показал, что подобное влияние не ограничивается нашими собственными границами. Мы с нетерпением ждем новых разработок в трансграничных приложениях и в дальнейшем развитии приложений мобильной сети 4G и 5G”, — сказал д-р Юрис Бинде, президент и председатель правления LMT.

По словам Маргуса Круппа, руководителя программы 5G Telia Eesti, этот демонстрационный полет показал, что уже в современных сетях 4G данные передаются достаточно быстро, чтобы обеспечить необходимую поддержку для полета дронов и переключения сетей. В то же время такие тесты дают представление о том, чего можно достигнуть в будущем с еще более мощной технологией 5G.

По словам руководителя программы 5G Telia, использование мобильных сетей, особенно сетей 5G, в будущем позволит управлять дроном вне поля зрения. ”Мобильные сети также могут использоваться для передачи информации датчиков в реальном времени диспетчеру воздушного движения, а также информации о земной поверхности и потенциальных препятствиях в реальном времени, что поможет сделать управление дроном более безопасным и интегрировать его с другим воздушным движением. Все это позволит нам вывести на рынок совершенно новые услуги”, — добавил Крупп.