В Эстонии все больше домашних устройств подключаются к интернету: как их защитить?

Специализирующийся на бытовой технике инструктор по продукции Samsung Eesti Герман Баранов отметил, что наши мобильные телефоны уже довольно неплохо защищены и люди достаточно осведомлены о важности их защиты. С бытовой техникой, однако, ситуация иная.

”Проблема заключается в том, что часто у нас нет даже достаточно полного представления о том, сколько именно устройств дома имеют выход в Интернет. Сегодня в магазинах можно найти подключаемые к Интернету лампочки, домашние камеры безопасности, холодильники и даже зубные щетки”, — сказал Баранов.

Поэтому с точки зрения кибербезопасности важно убедиться в том, что посредством бытовых устройств злоумышленники не смогут проникнуть в домашнюю сеть. Герман Баранов дает в этой связи несколько полезных советов.

Какие устройства у вас вообще есть?

”Прежде всего следует понять, какие именно устройства подключены к домашней интернет-сети. Поскольку сегодня люди пользуются самой разной техникой, несложно и что-то упустить из виду”, — сказал Баранов.