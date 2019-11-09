В Эстонии все больше домашних устройств подключаются к интернету: как их защитить?

Хороший способ получить обзор подключенных к сети устройств — телефонное приложение Fing, которое можно бесплатно скачать для Android и iOS. Установив приложение, следует подключить телефон к домашней сети WiFi, а затем запустить Fing. Пользователю будет представлен удобный обзор устройств, подключенных в данное время к его домашней сети.
Защищайте паролями все устройства
Как правило, для установки подключаемых к Интернету устройств нужно создать нового пользователя, хотя и не все устройства требуют этого. Очень важно, чтобы все устройства были защищены паролями. Ознакомьтесь с инструкциями ко всем подключенным к Интернету устройствам и выясните, какие возможности защиты имеются в каждом конкретном случае.
”Один из примеров опасности, вызванной отсутствием паролей, являются домашние камеры безопасности WiFi, для которых по неосторожности или по незнанию забыли задать пароль. Такие устройства становятся легким уловом для хакеров, а особенно неприятной ситуацию делает то, что за пользователем можно будет следить в реальном времени”, — пояснил Баранов.
Несколько домашних сетей
Хороший способ повысить безопасность подключенных к Интернету устройств — это создать для них отдельную сеть WiFi и защитить ее паролем, отличным от пароля для основной сети. При желании можно подумать и о создании нескольких сетей. Тогда, например, светильники и камеры можно объединить в одну сеть, а смарт-колонки и телевизоры в другую.
В результате, для доступа к домашней сети и устройствам злоумышленникам недостаточно взломать всего один пароль — в случае атаки можно будет избежать значительного ущерба. Разумеется, пароли для сетей должны быть разными и максимально сложными. Такие сети можно рассматривать, как пользователей в Интернете — если всем пользователям дать один и тот же пароль, взломав один пароль, хакер получит доступ сразу ко всем пользователям.
Защищайте самые важные устройства
Важно помнить также о том, что, как правило, существует одно устройство, позволяющее с удобством управлять всеми прочими — телефон. Поэтому безопасности телефона следует уделять особое внимание. Сделать это можно несколькими способами. Например, следует избегать публичных WiFi-сетей, к которым может подключиться любой желающий, и безопасность в которых не всегда на высшем уровне. Также следует устанавливать все рекомендуемые обновления. Стоит следить и за связанными с безопасностью обновлениями прочих домашних устройств, и как можно скорее их устанавливать.
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