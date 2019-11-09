09.11.2019, 08:32

В Эстонии все больше домашних устройств подключаются к интернету: как их защитить?


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В Эстонии все больше домашних устройств подключаются к интернету: как их защитить?
Samsung Electronics

Результаты исследования, выполненного совместно компанией Samsung и занимающимся кибербезопасностью предприятием Cybexer, показывают, что у 33% жителей Эстонии к Интернету подключены уже более пяти устройств, а у 60% респондентов таких устройств от 2 до 4. Все они нуждаются в защите.

Специализирующийся на бытовой технике инструктор по продукции Samsung Eesti Герман Баранов отметил, что наши мобильные телефоны уже довольно неплохо защищены и люди достаточно осведомлены о важности их защиты. С бытовой техникой, однако, ситуация иная.

”Проблема заключается в том, что часто у нас нет даже достаточно полного представления о том, сколько именно устройств дома имеют выход в Интернет. Сегодня в магазинах можно найти подключаемые к Интернету лампочки, домашние камеры безопасности, холодильники и даже зубные щетки”, — сказал Баранов.

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Поэтому с точки зрения кибербезопасности важно убедиться в том, что посредством бытовых устройств злоумышленники не смогут проникнуть в домашнюю сеть. Герман Баранов дает в этой связи несколько полезных советов.

Какие устройства у вас вообще есть?

”Прежде всего следует понять, какие именно устройства подключены к домашней интернет-сети. Поскольку сегодня люди пользуются самой разной техникой, несложно и что-то упустить из виду”, — сказал Баранов.

Хороший способ получить обзор подключенных к сети устройств — телефонное приложение Fing, которое можно бесплатно скачать для Android и iOS. Установив приложение, следует подключить телефон к домашней сети WiFi, а затем запустить Fing. Пользователю будет представлен удобный обзор устройств, подключенных в данное время к его домашней сети.

Защищайте паролями все устройства

Как правило, для установки подключаемых к Интернету устройств нужно создать нового пользователя, хотя и не все устройства требуют этого. Очень важно, чтобы все устройства были защищены паролями. Ознакомьтесь с инструкциями ко всем подключенным к Интернету устройствам и выясните, какие возможности защиты имеются в каждом конкретном случае.

”Один из примеров опасности, вызванной отсутствием паролей, являются домашние камеры безопасности WiFi, для которых по неосторожности или по незнанию забыли задать пароль. Такие устройства становятся легким уловом для хакеров, а особенно неприятной ситуацию делает то, что за пользователем можно будет следить в реальном времени”, — пояснил Баранов.

Несколько домашних сетей

Хороший способ повысить безопасность подключенных к Интернету устройств — это создать для них отдельную сеть WiFi и защитить ее паролем, отличным от пароля для основной сети. При желании можно подумать и о создании нескольких сетей. Тогда, например, светильники и камеры можно объединить в одну сеть, а смарт-колонки и телевизоры в другую.

В результате, для доступа к домашней сети и устройствам злоумышленникам недостаточно взломать всего один пароль — в случае атаки можно будет избежать значительного ущерба. Разумеется, пароли для сетей должны быть разными и максимально сложными. Такие сети можно рассматривать, как пользователей в Интернете — если всем пользователям дать один и тот же пароль, взломав один пароль, хакер получит доступ сразу ко всем пользователям.

Защищайте самые важные устройства

Важно помнить также о том, что, как правило, существует одно устройство, позволяющее с удобством управлять всеми прочими — телефон. Поэтому безопасности телефона следует уделять особое внимание. Сделать это можно несколькими способами. Например, следует избегать публичных WiFi-сетей, к которым может подключиться любой желающий, и безопасность в которых не всегда на высшем уровне. Также следует устанавливать все рекомендуемые обновления. Стоит следить и за связанными с безопасностью обновлениями прочих домашних устройств, и как можно скорее их устанавливать.

”Например, в телефонах Samsung для этого установлена система безопасности Knox, позволяющая помещать ”чувствительные” файлы в специальную особо защищенную папку. Также система использует VPN-решение, защищающее телефон от небезопасных сетей WiFi и вредоносного кода. Помимо телефонов система безопасности Knox используется, например, в QLED-телевизорах этого года, где ее цель, в том числе, распознавать вредоносные программы и препятствовать краже данных”, — пояснил Баранов.

Выбирайте безопасные устройства

Выбирая домашнюю технику, следует отдавать предпочтение брендам, известным успешной защитой данных. Перед каждой покупкой следует навести справки о конкретном устройстве и его кибербезопасности.

”Умные колонки или камеры по низким ценам в иностранных интернет-магазинах могут казаться привлекательными, но часто за хорошей ценой скрывается то обстоятельство, что при разработке устройства в обеспечение безопасности достаточно ресурсов не вкладывали”, — сказал Баранов.

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