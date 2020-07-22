В Эстонии в продажу поступит новейший планшет Huawei MatePad Pro

”Huawei MatePad Pro отличается минималистичным дизайном, большим экраном и сверхтонкой рамкой, а также превосходным для планшета соотношением экрана и корпуса — 90%. MatePad Pro оснащен 7 нм чипсетом Kirin 990, который обеспечивает отличную производительность и экономный расход заряда аккумулятора. Развлекательные возможности устройства обогащаются обновлениями аппаратного обеспечения, которые придают возможностям воспроизведения аудио и отображения графики новую стильную форму”, — сказала руководитель по тренингу Huawei Екатерина Мишина. Также, по ее словам, серия Huawei MatePad Pro является первым в мире планшетом, который поддерживает беспроводную зарядку и может работать в качестве беспроводного зарядного устройства для прочих электронных устройств.

Элегантный и продуманный дизайн

MatePad Pro отличается 90% соотношением экрана и корпуса — сверхлегкие 4,9 мм панели окружают 10,8-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10. Дизайн планшета обеспечивает удобный захват, а рама из магниевого сплава делает устройство легким и прочным. Для MatePad Pro характерен уникальный дизайн, в котором для обеспечения чистого и минималистичного внешнего вида антенны помещены в центре рамы и на задней панели.

Устройство доступно во вдохновленных природой расцветках и отделано мягким стекловолокном.

Высокая производительность

По словам Екатерины Мишиной, используемый в планшете новейший чипсет Kirin 990 обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и эффективным энергопотреблением: ”Процессор устройства с частотой 2,86 ГГц построен на новаторской трехступенчатой архитектуре — состоит из двух больших, двух средних и четырех маленьких ядер. 16-ядерный графический процессор Mali-G76 повышает производительность и увеличивает срок работы устройства без подзарядки, обеспечивая плавность в играх и при просмотре развлекательного контента”.

Планшет обладает аккумулятором емкостью 7250 мАч, а также функциями сбережения энергии, интегрированными в Kirin 990 и программное обеспечение EMUI. В комплект входит адаптер питания мощностью 20 Вт с функцией быстрой зарядки Huawei SuperCharge 40 Вт. MatePad Pro обладает возможностью беспроводной зарядки и сам может работать в качестве беспроводного зарядного устройства.