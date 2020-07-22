22.07.2020, 11:39

В Эстонии в продажу поступит новейший планшет Huawei MatePad Pro


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В Эстонии в продажу поступит новейший планшет Huawei MatePad Pro
Huawei Eesti

Компания Huawei выводит на эстонский рынок свой новейший планшетный компьютер MatePad Pro, который обещает настоящий прорыв в дизайне, технологиях и производительности мобильных устройств, сообщается в пресс-релизе компании.

”Huawei MatePad Pro отличается минималистичным дизайном, большим экраном и сверхтонкой рамкой, а также превосходным для планшета соотношением экрана и корпуса — 90%. MatePad Pro оснащен 7 нм чипсетом Kirin 990, который обеспечивает отличную производительность и экономный расход заряда аккумулятора. Развлекательные возможности устройства обогащаются обновлениями аппаратного обеспечения, которые придают возможностям воспроизведения аудио и отображения графики новую стильную форму”, — сказала руководитель по тренингу Huawei Екатерина Мишина. Также, по ее словам, серия Huawei MatePad Pro является первым в мире планшетом, который поддерживает беспроводную зарядку и может работать в качестве беспроводного зарядного устройства для прочих электронных устройств.

Элегантный и продуманный дизайн

MatePad Pro отличается 90% соотношением экрана и корпуса — сверхлегкие 4,9 мм панели окружают 10,8-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10. Дизайн планшета обеспечивает удобный захват, а рама из магниевого сплава делает устройство легким и прочным. Для MatePad Pro характерен уникальный дизайн, в котором для обеспечения чистого и минималистичного внешнего вида антенны помещены в центре рамы и на задней панели.

Устройство доступно во вдохновленных природой расцветках и отделано мягким стекловолокном.

Высокая производительность

По словам Екатерины Мишиной, используемый в планшете новейший чипсет Kirin 990 обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и эффективным энергопотреблением: ”Процессор устройства с частотой 2,86 ГГц построен на новаторской трехступенчатой архитектуре — состоит из двух больших, двух средних и четырех маленьких ядер. 16-ядерный графический процессор Mali-G76 повышает производительность и увеличивает срок работы устройства без подзарядки, обеспечивая плавность в играх и при просмотре развлекательного контента”.

Планшет обладает аккумулятором емкостью 7250 мАч, а также функциями сбережения энергии, интегрированными в Kirin 990 и программное обеспечение EMUI. В комплект входит адаптер питания мощностью 20 Вт с функцией быстрой зарядки Huawei SuperCharge 40 Вт. MatePad Pro обладает возможностью беспроводной зарядки и сам может работать в качестве беспроводного зарядного устройства.

Совместимость

Функция Huawei Share позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, в т.ч. перемещать файлы между смартфоном и планшетом. Система позволяет вводить текст в смартфон с экрана планшета, проигрывать сохраненную на смартфоне музыку при помощи динамиков планшета и делать многое другое. Это решение также дает пользователям возможность принимать звонки и текстовые сообщения прямо на планшете.

При помощи Bluetooth к устройству можно подключить стилус и клавиатуру.

Мобильный кинотеатр у вас в руках

”MatePad Pro обладает IPS-панелью с разрешением 2K QHD (2560×1600) и плотностью пикселей 280ppi. QHD-экран позволяет полностью отображать кинематографическую цветовую гамму DCI-P3. Усовершенствованная технология дисплея Huawei ClariVu дополняет мощную аппаратную начинку, заметно улучшая цветопередачу и четкость изображения, обеспечивая четкость и насыщенность каждого кадра”, — отметила Мишина.

Приложения и доступность

Планшет MatePad Pro имеет доступ к магазину приложений Huawei AppGallery — универсальной и безопасной платформе. При помощи AppGallery можно искать, загружать и использовать самые разные популярные приложения.

MatePad Pro поступит в продажу в Эстонии в августе. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 649€.

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