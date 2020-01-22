В Эстонии рекомендуют временно отказаться от использования браузера Internet Explorer

Преступники могут воспользоваться уязвимостями, добавив вредоносный код в некоторые веб-страницы. Когда пользователи Internet Explorer посещают эти страницы, на компьютеры без ведома пользователей устанавливается вредоносная программа, которая может, например, шпионить за ними или шифровать их файлы. Microsoft еще не успел выпустить исправления уязвимости безопасности. По всей видимости, они выйдут только в середине февраля — Microsoft обычно выпускает обновления в каждый второй вторник месяца.

”Мы все, вероятно, знаем кого-то, кто по старой привычке всё еще использует Internet Explorer — сейчас самое время предупредить их об этой уязвимости безопасности”, — сказал руководитель подразделения рассмотрения киберинцидентов Департамента государственной инфосистемы (CERT-EE) Тыну Таммер. ”Ни один браузер не лучше другого, но сейчас мы должны серьезно отнестись к угрозе”.