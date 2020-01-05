05.01.2020, 15:30

В Австрии заявили о кибератаке на МИД


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Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

МИД Австрии в ночь на воскресенье подвергся кибератаке, власти республики не исключают, что за ней может стоять некое государство, говорится в совместном заявлении МВД и МИД Австрии, передает РИА Новости.

"IT-системы министерства иностранных дел в данный момент являются целью серьезной кибератаки. Проблему быстро распознали и срочно предприняли контрмеры", — говорится в заявлении.

Отмечается, что был создан координационный комитет, задействованы все соответствующие федеральные ведомства.

"Исходя из тяжести и способа атаки, нельзя исключать, что речь идёт о нацеленной атаке со стороны государства. В прошлом некоторые европейские страны уже становились целью схожих атак", — говорится в сообщении.

Несмотря на предпринятые меры безопасности, австрийские власти не гарантируют стопроцентной защиты, но заверяют, что предусмотренные защитные механизмы задействованы на всех уровнях.

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