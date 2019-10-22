22.10.2019, 08:00

Уникальная возможность: отправьте в космос свою фотографию


rus.delfi.ee
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Уникальная возможность: отправьте в космос свою фотографию
Фото: Samsung

Компания Samsung анонсировала уникальный масштабный проект, в рамках которого в стратосферу земли отправится воздушный шар размером с баскетбольную площадку со смартфоном Galaxy S10 5G, с помощью которого все желающие смогут послать в космос свои фотографии, говорится в пресс-релизе.

”Воздушный шар проведет в космосе 200 часов. За это время все желающие смогут отправить свои фотографии на самую границу атмосферы. Шар начнет полет со стартовой площадки в США. Он оснащен специальным контейнером, в котором и находится телефон Galaxy S10 5G для космических селфи. Воздушный шар поднимется на высоту до 19,7 километра”, — рассказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

Чтобы сделать космическую фотографию, для начала сделайте обычное селфи. Затем загрузите снимок в специальное приложение Mission Control, доступное по адресу http://www.samsung.com/spaceselfie, после чего изображение отправится в стратосферу на экран смартфона Galaxy S10. Расположенная на воздушном шаре камера сфотографирует экран телефона с присланным изображением, после чего снимок отправляется человеку назад. На фоне снимка будет видна стратосфера земного шара.

Космическое устройство спроектировано именно для получения качественных снимков: во внимание принимается, в т.ч. кривизна земной поверхности и отражение солнечного света. Все решение работает на солнечной энергии. До отправки в стратосферу смартфон Samsung Galaxy S10 5G прошел основательные испытания на надежность, выдержав даже 60-градусный мороз, причем на экране Dynamic AMOLED не появилось конденсата или трещин — несмотря на то, что телефон находится над земной поверхностью на высоте двух гор Эверест.

”До сих пор селфи в космосе могли делать только астронавты, но данный проект предоставляет такую возможность всем желающим. Нужно всего лишь загрузить фотографию в онлайн-среду и вскоре вы получите свое космическое селфи”, — сказал Аасма.

Чтобы сделать фотографию, следует отправиться на сайт http://www.samsung.com/spaceselfie и указать свои базовые контактные данные. Затем необходимо загрузить вертикальный снимок размером до 10 мегабайт. Вскоре после этого космическая фотография придет вам по электронной почте.

Фото: Samsung
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