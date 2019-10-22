Уникальная возможность: отправьте в космос свою фотографию

Космическое устройство спроектировано именно для получения качественных снимков: во внимание принимается, в т.ч. кривизна земной поверхности и отражение солнечного света. Все решение работает на солнечной энергии. До отправки в стратосферу смартфон Samsung Galaxy S10 5G прошел основательные испытания на надежность, выдержав даже 60-градусный мороз, причем на экране Dynamic AMOLED не появилось конденсата или трещин — несмотря на то, что телефон находится над земной поверхностью на высоте двух гор Эверест.

”До сих пор селфи в космосе могли делать только астронавты, но данный проект предоставляет такую возможность всем желающим. Нужно всего лишь загрузить фотографию в онлайн-среду и вскоре вы получите свое космическое селфи”, — сказал Аасма.

Чтобы сделать фотографию, следует отправиться на сайт http://www.samsung.com/spaceselfie и указать свои базовые контактные данные. Затем необходимо загрузить вертикальный снимок размером до 10 мегабайт. Вскоре после этого космическая фотография придет вам по электронной почте.