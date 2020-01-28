Удаление цифрового мусора делает жизнь более безопасной. Как от него избавиться?

Учетная запись электронной почты — это средоточие интернет-жизни каждого человека, через которое проходит наиболее важная информация, и это делает ее ценной ”добычей” для кибер-преступников, поскольку, помимо ваших данных, она содержит и данные ваших коллег, родственников и друзей. Удаление электронных писем, которые вам больше не нужны, и экспорт нужных писем на внешний жесткий диск или на облачный сервер — это мудрый шаг, который поможет уменьшить ущерб, если однажды учетная запись окажется в распоряжении хакеров.

Все основные провайдеры услуг электронной почты позволяют экспортировать письма, вследствие чего вы можете удалять их из почтового ящика, сохранив копии на локальных носителях данных. Одновременно удалите старые учетные записи, которыми вы больше не пользуетесь.

Случайные файлы можно также найти на всевозможных облачных сервисах, которые предоставляют бесплатное место — например, Google Drive и Dropbox. Просмотрите, что там находится, и удалите всё, что может представлять угрозу, попав в чужие руки.

Закройте учетные записи приложений

Отыщите имеющиеся на телефоне или планшете приложения, потоковые и игровые приставки, а также персональные компьютеры, которыми вы больше не пользуетесь, и отключите или удалите их. Возможно, по какой-то странной причине, вы производите резервное копирование фотографий на четыре разных облачных сервиса? Исправьте это недоразумение. Может быть, у вас до сих пор установлен мессенджер, которым вы пользовались лишь один раз два года назад? Почему это приложение для сжигания калорий, установленное в 2014 году, всё еще находится на вашем телефоне? ”Отменить” (Cancel) и ”Удалить” (Delete) — это ключевые слова: отменяйте и удаляйте, потому что сохранение таких вещей представляет собой бессмысленный риск.

Помимо удаления, не забудьте удалить или закрыть также учетные записи, связанные с приложениями и сервисами. Кстати, удаление данных не всегда означает, что поставщик услуг тоже их удаляет, но, по крайней мере, вы можете быть уверены в том, что сбор данных больше не будет продолжаться. Например, приложение медицинского назначения, о существовании которого вы позабыли, может подсчитывать ваши шаги, частоту сердцебиений и т. д.

Будьте сыщиком, который осматривает место происшествия