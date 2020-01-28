28.01.2020, 09:55

Удаление цифрового мусора делает жизнь более безопасной. Как от него избавиться?


Харди Кеэрутая, автор ИТ-блога Digitark
EST
Digiretsept
Foto on illustratiivne.Foto: Hendrik Osula

У большинства людей старые учетные записи электронной почты по-прежнему активны, в ящиках стола валяются забытые флэш-накопители, а мусор в папке Downloads не удалялся годами. Возможность хранить вещи хороша сама по себе, как и вся идея цифровой революции. Если что-то нужно, то оно у вас есть — но забытые данные, которые вам больше не нужны, представляют собой угрозу безопасности. Техника может стать жертвой кражи или хакерского взлома, а крупным компаниям угрожают частые утечки данных, которые могут внезапно коснуться и вашей информации. Так что, чем меньше в ваших учетных записях и на ваших устройствах информации, тем лучше.

Мы поделимся некоторыми советами о том, как избавиться от ненужного цифрового хлама.

Уничтожайте старую технику

Начните с физических устройств. Утилизируйте старые компакт-диски, флэш-накопители и жесткие диски, которые больше не являются необходимыми. Не оставляйте их валяться в подвале или другом месте. Это касается устаревших компьютеров, игровых приставок и бытовой смарт-техники. Конечно, перед этим произведите резервное копирование всего того, что вам может понадобиться.

Затем возьмитесь за используемые устройства. Посмотрите, что находится на панели рабочего стола и приведите в порядок папку ”Мои документы” (My Documents), удалив старые PDF-файлы с выписками по кредитной карте, а также информацию о заболеваниях. Уже одни лишь эти действия помогут сделать использование компьютера намного безопаснее. Одновременно это поможет придумать план для конфиденциальных документов, которые необходимо сохранить. Хорошей идеей будет загрузить их на облачный сервер или на внешний диск, защищенный паролем.

Социальные медиа, электронная почта и облачные сервисы

Учетная запись электронной почты — это средоточие интернет-жизни каждого человека, через которое проходит наиболее важная информация, и это делает ее ценной ”добычей” для кибер-преступников, поскольку, помимо ваших данных, она содержит и данные ваших коллег, родственников и друзей. Удаление электронных писем, которые вам больше не нужны, и экспорт нужных писем на внешний жесткий диск или на облачный сервер — это мудрый шаг, который поможет уменьшить ущерб, если однажды учетная запись окажется в распоряжении хакеров.

Все основные провайдеры услуг электронной почты позволяют экспортировать письма, вследствие чего вы можете удалять их из почтового ящика, сохранив копии на локальных носителях данных. Одновременно удалите старые учетные записи, которыми вы больше не пользуетесь.

Случайные файлы можно также найти на всевозможных облачных сервисах, которые предоставляют бесплатное место — например, Google Drive и Dropbox. Просмотрите, что там находится, и удалите всё, что может представлять угрозу, попав в чужие руки.

Закройте учетные записи приложений

Отыщите имеющиеся на телефоне или планшете приложения, потоковые и игровые приставки, а также персональные компьютеры, которыми вы больше не пользуетесь, и отключите или удалите их. Возможно, по какой-то странной причине, вы производите резервное копирование фотографий на четыре разных облачных сервиса? Исправьте это недоразумение. Может быть, у вас до сих пор установлен мессенджер, которым вы пользовались лишь один раз два года назад? Почему это приложение для сжигания калорий, установленное в 2014 году, всё еще находится на вашем телефоне? ”Отменить” (Cancel) и ”Удалить” (Delete) — это ключевые слова: отменяйте и удаляйте, потому что сохранение таких вещей представляет собой бессмысленный риск.

Помимо удаления, не забудьте удалить или закрыть также учетные записи, связанные с приложениями и сервисами. Кстати, удаление данных не всегда означает, что поставщик услуг тоже их удаляет, но, по крайней мере, вы можете быть уверены в том, что сбор данных больше не будет продолжаться. Например, приложение медицинского назначения, о существовании которого вы позабыли, может подсчитывать ваши шаги, частоту сердцебиений и т. д.

Будьте сыщиком, который осматривает место происшествия

Когда весь лишний хлам будет собран и удален, стоит еще раз подумать, не забыли ли вы о чем-нибудь? Возможно, в фотогалерее есть фотографии банковских карт или водительских прав? Или у вас остались данные кредитной карты друга, который когда-то отправил их вам, чтобы вы помогли ему во время поездки? Может, у вас на планшете есть копии паспортов членов вашей семьи, которые вы когда-то отсканировали?

Когда вся уборка будет выполнена, рекомендуем вам в дальнейшем приложить все усилия, чтобы больше не накапливать цифровой мусор. Подумайте дважды, прежде чем что-то скачивать, нужно ли вам на самом деле это новое приложение. ”Произведите резервное копирование всего, что вы только сможете, а затем удалите данные с устройства”, — пишет издание Wired. И, по возможности, сразу же удаляйте документы, как только они будут больше не нужны. Чем больше вы знаете о своих цифровых следах, тем больше у вас контроля над ними и возможностей себя защитить.

Telia приглашает присоединиться ко Дню цифровой уборки 31 января 2020! Основная цель Дня цифровой уборки — очистить свои смарт-устройства и ИТ-системы от файлов, которые уже давно стали цифровым мусором и больше вам не нужны. Позвольте устройствам работать без помех и избавьтесь от мешающих факторов, которые не дают вам сосредоточиться.

Читайте также: