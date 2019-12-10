У миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp

Речь идет о гаджетах, работающих на старых операционных системах Windows Mobile, Android и iOS. Поскольку эти операционки не предоставляют мессенджеру необходимые для развития технические возможности, их поддержка прекращается.

В частности, с 31 декабря 2019 года мессенджер перестанет поддерживаться телефонами с Windows Phone. В этот же день Microsoft прекращает поддержку этой ОС десятой версии.

С 1 февраля WhatsApp не будет работать у обладателей устройств с Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS до 8 версии включительно.

Пользователи с этими операционными системами не смогут создавать новые учетные записи в мессенджере и и проверять уже существующие.

WhatsApp будет работать на мобильных устройствах с Android 4.0.3 и более поздними версиями, а также смартфонах и планшетах под управлением iOS 9 и моложе.

9 декабря WhatsApp представил новую функцию напоминаний. Она доступна обладателям платной подписки, бесплатно ее тестировать можно в течение недели.

Чтобы создать напоминание, нужно написать в чат боту Any.do. В сообщении необходимо указать время, в которое бот напомнит вам о событии или действии.