Twitter намерен запустить свой аналог Clubhouse уже к апрелю

Сейчас этот сервис находится на стадии тестирования. Судя по видеоролику, опубликованному Twitter в тот же день, Spaces будет интегрирован в сеть микроблогов. Пользователи смогут присоединяться к чужим аудиочатам или запускать свои обсуждения, ограничивая круг людей, которые могут в них участвовать. Таким образом, Spaces будет конкурировать с приложением Clubhouse.

Clubhouse — соцсеть, состоящая исключительно из голосовых чатов, где пользователи создают "комнаты" для обсуждения различных тем. Еще одна особенность Clubhouse — возможность получить доступ к сервису только по приглашению одного из пользователей. Это приложение приобрело большую популярность в феврале. В частности, основатель SpaceX Илон Маск 14 февраля публично обратился в Twitter к президенту РФ Владимиру Путину с предложением пообщаться в Clubhouse.

We’re working on something we think you’ll love — Twitter Spaces!



Still in test mode but rolling out soon. Here’s a peek at what everybody’s talking about... pic.twitter.com/KMXzmKzbDp