30.01.2020, 18:51

ТТУ приглашает участвовать в конкурсе по созданию мобильных игр


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ТТУ приглашает участвовать в конкурсе по созданию мобильных игр
Выставка «Минералы, суперзвезды»Институт геологии TalTech

Институт геологии Таллиннского Технического Университета сегодня объявил конкурс мобильных игр среди школьников, работа-победитель которого станет интерактивной частью передвижной выставки ”Минералы-суперзвезды! Из-под земли к нам домой”. На конкурс приглашаются все учащиеся, интересующиеся программированием — участие в состязании возможно в одиночку или же командой в два человека.

По словам научного сотрудника Института геологии TalTech Рутт Хинтс, для участия в конкурсе необходимо написать одну смарт-игру на тему земных недр. ”Для конкурсных работ подойдут следующие темы: возникновение вселенной и элементов, геонаука, металлы и минералы, и их использование в обыденной жизни. Важно помнить, что содержание игры должно подходить гостям выставки разных возрастов и соответствовать научным фактам. Мы призываем молодежь смелее использовать свою фантазию, исследовать земные недра и принять участие в этом увлекательном состязании, лучшую работу которого увидят посетители выставки во Франции, Бельгии, Финляндии и Португалии”, — ободряет Хинтс.

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Лучшие игры определит жюри, которое состоит из разработчиков игр и специалистов по земным недрам. Призы достанутся как самым дружелюбным для пользователей играм, так и с познавательным содержанием. Лучшая игра вместе с выставкой отправится в тур по Европе, в ходе которого посетители смогут поиграть в нее.

Учащиеся могут предоставить игры на конкурс до 30 апреля и победителей провозгласят 9 мая. Больше информации и регистрация на конкурс по этой ссылке.

Международная передвижная выставка ”Минералы-суперзвезды! Из-под земли к нам домой” с сегодняшнего дня открыта в Таллиннском Техническом Университете. На выставке можно потрогать и близко исследовать около сотни разных полезных ископаемых со всего мира. Посетители выставки, которая организована также с участием Таллинского Технического Университета, получат ответы на вопросы о возникновении вселенной и металлов или же о том, каков был путь металлов от большого взрыва до сегодняшнего дня, когда они заложили основу цивилизации. Для гимназических классов можно заказать бесплатные рабочие комнаты, в которых ожидают увлекательные знания из геологии и горного дела.

Конкурс и создание выставки профинансировано инновационной сетью сырьевых материалов EIT RAW MATERIALS Европейского Института инноваций и технологий (EIT) в рамках проекта TravelEx, цель которого заключается повысить осведомленность о полезных ископаемых и их ценности.

Институт геологии TalTech входит в факультет естествознания технического университета и объединяет предметы естествознания и инженерное образование, и готовит специалистов горной промышленности. Также ученые института исследуют то, в каких сырьевых материалах будет нуждаться Эстония в будущем, и каковы наилучшие технологии для их добычи.

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