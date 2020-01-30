ТТУ приглашает участвовать в конкурсе по созданию мобильных игр

Международная передвижная выставка ”Минералы-суперзвезды! Из-под земли к нам домой” с сегодняшнего дня открыта в Таллиннском Техническом Университете. На выставке можно потрогать и близко исследовать около сотни разных полезных ископаемых со всего мира. Посетители выставки, которая организована также с участием Таллинского Технического Университета, получат ответы на вопросы о возникновении вселенной и металлов или же о том, каков был путь металлов от большого взрыва до сегодняшнего дня, когда они заложили основу цивилизации. Для гимназических классов можно заказать бесплатные рабочие комнаты, в которых ожидают увлекательные знания из геологии и горного дела.
Конкурс и создание выставки профинансировано инновационной сетью сырьевых материалов EIT RAW MATERIALS Европейского Института инноваций и технологий (EIT) в рамках проекта TravelEx, цель которого заключается повысить осведомленность о полезных ископаемых и их ценности.
Институт геологии TalTech входит в факультет естествознания технического университета и объединяет предметы естествознания и инженерное образование, и готовит специалистов горной промышленности. Также ученые института исследуют то, в каких сырьевых материалах будет нуждаться Эстония в будущем, и каковы наилучшие технологии для их добычи.
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