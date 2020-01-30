ТТУ приглашает участвовать в конкурсе по созданию мобильных игр

По словам научного сотрудника Института геологии TalTech Рутт Хинтс, для участия в конкурсе необходимо написать одну смарт-игру на тему земных недр. ”Для конкурсных работ подойдут следующие темы: возникновение вселенной и элементов, геонаука, металлы и минералы, и их использование в обыденной жизни. Важно помнить, что содержание игры должно подходить гостям выставки разных возрастов и соответствовать научным фактам. Мы призываем молодежь смелее использовать свою фантазию, исследовать земные недра и принять участие в этом увлекательном состязании, лучшую работу которого увидят посетители выставки во Франции, Бельгии, Финляндии и Португалии”, — ободряет Хинтс.

Лучшие игры определит жюри, которое состоит из разработчиков игр и специалистов по земным недрам. Призы достанутся как самым дружелюбным для пользователей играм, так и с познавательным содержанием. Лучшая игра вместе с выставкой отправится в тур по Европе, в ходе которого посетители смогут поиграть в нее.

Учащиеся могут предоставить игры на конкурс до 30 апреля и победителей провозгласят 9 мая. Больше информации и регистрация на конкурс по этой ссылке.